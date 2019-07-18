Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T16:07Z
https://ria.ru/20190718/1556659111.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155602/48/1556024856_0:134:2915:1775_1036x0_80_0_0_70664478e6889276290d3eaa0c329265.jpg
РИА Новости

Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

Вчера, 16:07
4246
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным с благодарностью принял приглашение на торжества в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы, сообщила пресс-служба Кремля.
"Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне", - говорится в сообщении.
Как сообщила в четверг пресс-служба Кремля, телефонный разговор между Макроном и Путиным состоялся по инициативе французской стороны.
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
6 июля, 02:27
Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
7622115
Обсудить 9
Эммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
РИА
Новости
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не знает, сколько россиян захотят получить паспорт Украины
Цистерны в нефтеналивном порту
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Лента
новостей
Катер Корпуса стражей исламской революции
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Мэр Киева Виталий Кличко
Украинские СМИ раскрыли подробности конфликта Зеленского и Кличко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку — 2"
Логотип компании Google
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Паспорта граждан ДНР и РФ
МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу
Пляжный отдых в Москве
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
Владимир Путин, Виктор Медведчук и Александр Лукашенко во время встречи в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Путин высказался об урегулировании в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения скита во имя Всех Святых Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 17 июля 2019
Песков назвал темы неформальных переговоров Путина и Лукашенко на Валааме
Украина пересмотрит меры по импорту товаров из Китая, Белоруссии и России
Калининская АЭС
На Калининской АЭС отключились три энергоблока
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
10:27Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"
10:27Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
10:27Зеленский не намерен в третий раз просить созвать внеочередное заседание
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
10:19В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger
10:18В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
10:17Итоги выборов в Раду покажут, пойдет ли Киев по пути мира, заявил Карасин
10:17Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии
10:15Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
10:13Руководство "Сибирского гурмана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
10:12Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского
Лента новостейМолния