Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным с благодарностью принял приглашение на торжества в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы, сообщила пресс-служба Кремля.
"Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне", - говорится в сообщении.
Как сообщила в четверг пресс-служба Кремля, телефонный разговор между Макроном и Путиным состоялся по инициативе французской стороны.