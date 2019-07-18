Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным с благодарностью принял приглашение на торжества в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы, сообщила пресс-служба Кремля.

"Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне", - говорится в сообщении.