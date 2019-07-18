Украина пересмотрит меры по импорту товаров из Китая, Белоруссии и России

КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Межведомственная комиссия по международной торговле решила начать антидемпинговое расследование и пересмотреть меры в отношении импорта на Украину ряда товаров из России, Белоруссии и Китая, сообщила в четверг пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.

"В период 2016-2018 годов объем импорта товаров из России и Белоруссии вырос в абсолютных показателях на 1,19%, доля такого импорта относительно потребления на Украине выросла на 9,41%, а относительно производства - на 3,42%. Общая стоимость импорта из этих стран в 2018 году - более 3 миллионов долларов. Уровень демпинговой маржи для России - 65,4%, для Белоруссии - 22,5%", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с этим, межведомственная комиссия по международной торговле решила начать антидемпинговое расследование в отношении импорта спичек из Белоруссии и России на Украину.