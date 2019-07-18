Путин надеется на укрепление партнерства с Белоруссией

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Более 350 соглашений заключено между регионами России и Белоруссии, Москва рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства практически во всех ключевых направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике, в транспортной сфере. Целый ряд межрегиональных документов подписан и в рамках нынешнего форума. Рассчитываем, что их реализация будет способствовать дальнейшему укреплению российско-белорусского партнерства практически во всех ключевых направлениях", - сказал Путин на пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии.