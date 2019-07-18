Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T15:56Z
https://ria.ru/20190718/1556658288.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155665/31/1556653159_0:134:2670:1636_1036x0_80_0_0_f99187912a958ffe370f90972e1c36f0.jpg
РИА Новости

Путин надеется на укрепление партнерства с Белоруссией

Вчера, 15:56
251
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Более 350 соглашений заключено между регионами России и Белоруссии, Москва рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства практически во всех ключевых направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике, в транспортной сфере. Целый ряд межрегиональных документов подписан и в рамках нынешнего форума. Рассчитываем, что их реализация будет способствовать дальнейшему укреплению российско-белорусского партнерства практически во всех ключевых направлениях", - сказал Путин на пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии.
По словам президента, в прошлом году товарооборот РФ и Белоруссии вырос почти на 10% и достиг 30,5 миллиарда долларов. На Россию также приходится около половины всего объема внешней торговли Белоруссии. При этом РФ удерживает первое место по размеру накопленных капиталовложений в белорусскую экономику - почти 4 миллиарда долларов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
Вчера, 15:54
Путин назвал Белоруссию ближайшим союзником России
700003
Обсудить 1
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
Путин назвал Белоруссию ближайшим союзником России
РИА
Новости
Зрители на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
Путин рассказал, что объединяет народы России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
Путин рассказал о проработке вопроса бюджетных мест в вузах для белорусов
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Путин рассказал о планах совместных культурных мероприятий с Белоруссией
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
Путин рассказал о перспективах научно-образовательных контактов с Минском
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудил по телефону с Макроном ситуацию с СВПД
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Таврическом дворце
Путин: Москва и Минск должны сохранить правду о Великой Отечественной войне
Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии
Россия и Белоруссия обсудили создание особых экономических зон на границе
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин и Макрон провели телефонный разговор
Электричка прибывает на Белорусский вокзал в Москве
Москву, Петербург и Минск могут связать скоростной железной дорогой
В Новой Зеландии шесть человек пострадали при взрыве газа в доме
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, с какими политическими силами на Украине готов работать
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк на заседании Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня на тему: Итоги первых ста дней президентства Дональда Трампа. 28 апреля 2017 года
В Госдуме прокомментировали претензии США к приложению FaceApp
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала "русский след" в приложении FaceApp
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Матвиенко назвала возможные сроки заключения с Минском договора о визах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
10:27Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"
10:27Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
10:27Зеленский не намерен в третий раз просить созвать внеочередное заседание
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
10:19В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger
10:18В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
10:17Итоги выборов в Раду покажут, пойдет ли Киев по пути мира, заявил Карасин
10:17Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии
10:15Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
10:13Руководство "Сибирского гурмана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
10:12Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского
Лента новостейМолния