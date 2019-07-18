Путин надеется на укрепление партнерства с Белоруссией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Более 350 соглашений заключено между регионами России и Белоруссии, Москва рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства практически во всех ключевых направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике, в транспортной сфере. Целый ряд межрегиональных документов подписан и в рамках нынешнего форума. Рассчитываем, что их реализация будет способствовать дальнейшему укреплению российско-белорусского партнерства практически во всех ключевых направлениях", - сказал Путин на пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии.
По словам президента, в прошлом году товарооборот РФ и Белоруссии вырос почти на 10% и достиг 30,5 миллиарда долларов. На Россию также приходится около половины всего объема внешней торговли Белоруссии. При этом РФ удерживает первое место по размеру накопленных капиталовложений в белорусскую экономику - почти 4 миллиарда долларов.