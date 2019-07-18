Путин и Макрон отметили значение политического урегулирования в Сирии

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре отметили принципиальное значение достижения политического урегулирования в Сирии и преодоления последствий конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обмене мнениями об обстановке в Сирии акцентировано принципиальное значение достижения политического урегулирования и преодоления последствий вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.
Урегулирование в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.