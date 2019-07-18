В Эстонии более 25 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

"По данным полиции, ДТП произошло в 13.10 (совпадает с мск) на 27-м километре шоссе Таллин-Раннамыйза-Клоогаранна. Сообщается, что рейсовый пассажирский автобус фирмы Atko, направлявшийся в сторону Клоога, въехал в стоявший на обочине грузовик с прицепом с литовскими номерами. При этом отмечается, что, по предварительным данным, у припаркованного транспортного средства были включены предупредительные огни", - говорится в сообщении.