Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T15:56Z
https://ria.ru/20190718/1556658104.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Эстонии более 25 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Вчера, 15:56
144
ТАЛЛИН, 18 июл - РИА Новости. Двадцать шесть человек пострадали из-за столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в эстонском уезде Харьюмаа, двое находятся в тяжелом состоянии, передает Sputnik Эстония.
"По данным полиции, ДТП произошло в 13.10 (совпадает с мск) на 27-м километре шоссе Таллин-Раннамыйза-Клоогаранна. Сообщается, что рейсовый пассажирский автобус фирмы Atko, направлявшийся в сторону Клоога, въехал в стоявший на обочине грузовик с прицепом с литовскими номерами. При этом отмечается, что, по предварительным данным, у припаркованного транспортного средства были включены предупредительные огни", - говорится в сообщении.
На месте ДТП у поселка Штыково в Приморском крае
Вчера, 15:23
Погибшие в ДТП в Приморье ехали в минивэне, водитель грузовика не пострадал
По данным Спасательного департамента, в аварии пострадали 26 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Госпитализация потребовалась 22 пострадавшим. Изначально сообщалось лишь о семи пострадавших, но впоследствии экстренные службы несколько раз уточняли информацию, отмечает Sputnik.
По предварительным данным, водители транспортных средств были трезвыми. Обстоятельства инцидента выясняются, движение в районе ДТП закрыто в обоих направлениях, добавил Sputnik.
001100
Обсудить 1
ЭстонияВ мире
Рекомендуем
Четыре человека погибли и 30 пострадали в результате ДТП в Боливии
РИА
Новости
Число жертв наводнений и оползней в Непале возросло до 90 человек
В ДТП в Турции погибли 15 нелегальных мигрантов
В Кабуле два человека погибли из-за взрыва рядом с университетом
Лента
новостей
В Сербии рухнул военный вертолет
Эдгар Сависаар
Экс-премьер Эстонии рассказал, кто виноват в кризисе отношений с Россией
Кадры пожара в студии аниме в японском городе Киото
Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек
В Новой Зеландии шесть человек пострадали при взрыве газа в доме
В ДТП на встрече автолюбителей недалеко от Лондона пострадали 14 человек
В Мексике восемь человек погибли в ДТП с автобусом
На Филиппинах грузовик со школьниками сорвался со скалы
В Сербии разбился спортивный самолет
На заводе "Сибирский гурман" под Новосибирском начались обыски
Украина пересмотрит меры по импорту товаров из Китая, Белоруссии и России
Канадская компания приостановила добычу нефти из-за разлива
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
10:27Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"
10:27Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
10:27Зеленский не намерен в третий раз просить созвать внеочередное заседание
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
10:19В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger
10:18В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
10:17Итоги выборов в Раду покажут, пойдет ли Киев по пути мира, заявил Карасин
10:17Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии
10:15Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
10:13Руководство "Сибирского гурмана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
10:12Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского
Лента новостейМолния