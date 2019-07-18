Путин обсудил по телефону с Макроном ситуацию с СВПД

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе после выхода из него США, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждено положение дел, сложившееся после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД). С обеих сторон подчеркнуто, что СВПД является важным фактором обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и поддержания режима ядерного нераспространения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что президенты отметили целесообразность консолидации усилий всех государств, которые заинтересованы в сохранении СВПД.