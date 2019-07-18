МВД Украины на выборах в Раду ожидает провокации в 85 округах

КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины считает, что в 85 округах из 199 на выборах в Верховную раду могут быть нарушения и провокации, сообщил на брифинге в четверг советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Ране в МВД сообщили, что во время выборов в Раду в воскресенье к охране общественного порядка будут привлечены почти 132 тысячи правоохранителей.

"В целом, по нашей информации, по Украине примерно 85 округов мы считаем сложными, там, где ситуация может складываться неоднозначно. И в контексте этого я хотел бы обратиться к тем нечистоплотным кандидатам и политикам, а у нас эта информация есть… особенно это касается тех, кто возможно захотел привлечь к решению тех или иных своих дел во время выборов так называемых "титушек", что реакция подразделений Национальной полиции будет жесткой и адекватной", - сказал Шкиряк. Трансляция велась на странице МВД в Facebook

При этом, по его словам, на случай возникновения внештатных ситуаций сформированы резервы из числа бойцов спецподразделений полиции и нацгвардии.

"В случае необходимости будет применена авиация подразделений МВД и если возникнет внештатная ситуация в любой точке Украины, реакция будет мгновенной и туда непосредственно будут отправлены правоохранители", - сказал Шкиряк.