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РИА Новости

МВД Украины на выборах в Раду ожидает провокации в 85 округах

Вчера, 15:47
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КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины считает, что в 85 округах из 199 на выборах в Верховную раду могут быть нарушения и провокации, сообщил на брифинге в четверг советник главы МВД Зорян Шкиряк.
Ране в МВД сообщили, что во время выборов в Раду в воскресенье к охране общественного порядка будут привлечены почти 132 тысячи правоохранителей.
"В целом, по нашей информации, по Украине примерно 85 округов мы считаем сложными, там, где ситуация может складываться неоднозначно. И в контексте этого я хотел бы обратиться к тем нечистоплотным кандидатам и политикам, а у нас эта информация есть… особенно это касается тех, кто возможно захотел привлечь к решению тех или иных своих дел во время выборов так называемых "титушек", что реакция подразделений Национальной полиции будет жесткой и адекватной", - сказал Шкиряк. Трансляция велась на странице МВД в Facebook.
При этом, по его словам, на случай возникновения внештатных ситуаций сформированы резервы из числа бойцов спецподразделений полиции и нацгвардии.
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"В случае необходимости будет применена авиация подразделений МВД и если возникнет внештатная ситуация в любой точке Украины, реакция будет мгновенной и туда непосредственно будут отправлены правоохранители", - сказал Шкиряк.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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