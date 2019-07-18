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РИА Новости

Госдума поддержала проекты о "свидетельском иммунитете" омбудсменов

Вчера, 15:40
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроекты, закрепляющие право федерального омбудсмена и уполномоченных по правам человека в субъектах РФ не давать свидетельские показания по обстоятельствам, ставшим им известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
Авторами законодательных инициатив стала группа сенаторов.
Первый законопроект вносит изменения в статью 69 Гражданского процессуального кодекса РФ и предлагает закрепить право регионального омбудсмена отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому делу об обстоятельствах, о которых они узнали в связи с исполнением своих должностных обязанностей. В настоящее время "свидетельский иммунитет" по таким делам действует только в отношении федерального уполномоченного.
Второй законопроект вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Предлагается распространить "свидетельский иммунитет" при производстве по уголовному делу на уполномоченного по правам человека в РФ и региональных омбудсменов: устанавливается запрет на их допрос в качестве свидетелей по сведениям, ставшим известными в связи с исполнением обязанностей.
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Также законопроект устанавливает особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении региональных уполномоченных. Отмечается, что решение о возбуждении дела будет приниматься руководителем следственного органа СК РФ по соответствующему субъекту.
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