Отдыхающих в подмосковных детских лагерях научат раздельному сбору мусора

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области совместно с региональными операторами проводит информирование детей о правилах утилизации твердых коммунальных отходов. Это касается и отдыхающих в детских лагерях Подмосковья. Об этом сообщил телеканал Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области совместно с региональными операторами проводит информирование детей о правилах утилизации твердых коммунальных отходов. Это касается и отдыхающих в детских лагерях Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360"

Региональный оператор "ЭкоЛайн-Воскресенск" и фонд "ЭкоЛайн-Будущее" создали пилотный проект "Изменись за 21 день!". Он реализуется в оздоровительном лагере "Дубравушка" в Воскресенске. Цель проекта – за три недели, которые длится лагерная смена, привить детям навык ответственного отношения к бытовым отходам. В частности, детей будут учить раздельному сбору мусора.

В лагере установили контейнеры для раздельного сбора мусора, а также разработали интерактивную программу. Ребята смогут выполнять задания и делиться своими результатами по трем тематическим блокам: "ПроЭкоСпорт", "ПроОтходы" и "ПроЭкологию". В проекте участвуют дети в возрасте 10–11 лет.