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РИА Новости
Новости Подмосковья

Отдыхающих в подмосковных детских лагерях научат раздельному сбору мусора

Вчера, 15:15
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДети в детском оздоровительном лагере
Дети в детском оздоровительном лагере
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области совместно с региональными операторами проводит информирование детей о правилах утилизации твердых коммунальных отходов. Это касается и отдыхающих в детских лагерях Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360".
Региональный оператор "ЭкоЛайн-Воскресенск" и фонд "ЭкоЛайн-Будущее" создали пилотный проект "Изменись за 21 день!". Он реализуется в оздоровительном лагере "Дубравушка" в Воскресенске. Цель проекта – за три недели, которые длится лагерная смена, привить детям навык ответственного отношения к бытовым отходам. В частности, детей будут учить раздельному сбору мусора.
В лагере установили контейнеры для раздельного сбора мусора, а также разработали интерактивную программу. Ребята смогут выполнять задания и делиться своими результатами по трем тематическим блокам: "ПроЭкоСпорт", "ПроОтходы" и "ПроЭкологию". В проекте участвуют дети в возрасте 10–11 лет.
Кроме того, ребята смогут принять участие в спортивно-экологическом мастер-классе "Баскетботл", который совмещает баскетбол и раздельный сбор мусора. Также участников ждут экоквест и игротека "Хранители Земли" от Центра экономии ресурсов. Если проект будет признан успешным, его продолжат реализовывать и по всей области. Например, региональный оператор "МСК-НТ" организует с детьми экосоревнования округов по сбору "Добрых крышечек", всероссийской акции "Волонтеры в помощь детям-сиротам".
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