Путин проведет встречу с врио губернатора Челябинской области Текслером

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 июля в Магнитогорске примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию агломерационной фабрики №5, а также пообщается с работниками комбината и проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин после программы в Санкт-Петербурге в четверг вылетит в Магнитогорск.

"Владимир Путин совершит рабочую поездку в Магнитогорск, где посетит агломерационную фабрику №5, новое подразделение горно-обогатительного производства ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию аглофабрики. Президент также встретится с работниками комбината и проведет рабочую встречу с врио губернатора Челябинской области Текслером", - говорится в сообщении.