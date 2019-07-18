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РИА Новости

Путин проведет встречу с врио губернатора Челябинской области Текслером

Вчера, 15:12
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкАлексей Текслер
Алексей Текслер
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Алексей Текслер. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 июля в Магнитогорске примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию агломерационной фабрики №5, а также пообщается с работниками комбината и проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин после программы в Санкт-Петербурге в четверг вылетит в Магнитогорск.
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"Владимир Путин совершит рабочую поездку в Магнитогорск, где посетит агломерационную фабрику №5, новое подразделение горно-обогатительного производства ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию аглофабрики. Президент также встретится с работниками комбината и проведет рабочую встречу с врио губернатора Челябинской области Текслером", - говорится в сообщении.
Отмечается, что агломерационная фабрика №5 входит в ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и является усовершенствованным предприятием по производству доменного сырья. Фабрика оснащена энергосберегающими и природоохранными технологиями, что позволит улучшить экологическую ситуацию в городе. Строительство предприятия было начато в 2017 году вскоре после подписания контракта с китайской компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd на поставку оборудования для аглофабрики.
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Алексей ТекслерВладимир ПутинЧелябинская областьПолитика
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