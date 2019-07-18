Госдума поддержала законопроект, изменяющий статус службы в ФССП

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе.

"На сегодняшний день ФССП России отнесена к системе федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрено прохождение только федеральной государственной гражданской службы. Однако фактическое осуществление службой всех вышеперечисленных правоохранительных функций свидетельствует о необходимости отнесения службы в ФССП России к государственной службе иного вида в соответствии со статьей 2 Федерального закона "О системе государственной службы Российской Федерации". Законопроектом устанавливаются правовые, организационные и финансово-экономические основы прохождения нового вида государственной службы в органах принудительного исполнения", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом устанавливаются правовые, организационные и финансово-экономические основы прохождения нового вида государственной службы в органах принудительного исполнения.

"Среднемесячное денежное довольствие сотрудников территориальных органов ФССП России с учетом индексации с 1 октября 2019 года на 4,3% и с 1 октября 2020 года - 3,8% составит в 2020 году 61 090,69 рублей, что соответствует денежному довольствию ведущего пристава-исполнителя (средний начальствующий состав)", - говорится в финансово-экономическом обосновании.

Согласно документу, на выплату государственным гражданским служащим компенсации в размере четырехмесячного денежного содержания при увольнении с гражданской службы в связи с сокращением должностей потребуется 1,8 миллиарда рублей. При этом, согласно расчетам, под увольнение попадут почти 12 тысяч человек. Уточняется, что при прогнозе числа лиц, подлежащих увольнению, учитывались возраст работающих государственных гражданских служащих и ограничения по здоровью.

"Кроме того, следует отметить, что у более 70% работников ФССП России средний возраст не превышает 35 лет, соответственно, при их назначении на должности сотрудников органов принудительного исполнения РФ право на пенсию за выслугу лет в ближайшие годы не наступит. Число лиц, имеющих стаж свыше 20 лет, учитываемый при начислении пенсии за выслугу лет по законопроекту, но не получающих пенсию, составляет 2 846 человек", - говорится в документе.

В связи с этим в части пенсионного обеспечения сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации потребуется: первый год - 254,7 миллиона рублей, второй год - 1,7 миллиарда рублей, третий год - 2,8 миллиарда рублей.

В финансово-экономическом обосновании указывается, что в результате дополнительная потребность на реализацию законопроекта с учетом пенсионного обеспечения судебных приставов составит: 2020 год - 9,8 миллиарда рублей, 2021 год - 11,6 миллиарда рублей, 2022 год - 13,3 миллиарда рублей.

По словам главы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, предложенные меры позволят укрепить кадровый состав, повысить профессиональный уровень сотрудников службы и эффективность ее работы, а также привлечь в ФССП квалифицированных специалистов.