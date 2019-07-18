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РИА Новости
Новости Подмосковья

Западный объезд Сергиева Посада достроят к ноябрю

Вчера, 15:10
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на Сергиев Посад в Московской области
Вид на Сергиев Посад в Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Строительство западного объезда Сергиева Посада будет полностью завершено к ноябрю 2019 года. Уже в сентябре будет открыт переезд через железную дорогу. В настоящее время работы выполнены на 80%, сообщил телеканал "360".
18 июля ход строительства магистрали проинспектировали губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. По словам министра, это значимый объект для области и жителей Сергиева Посада.
"Это весомая магистраль, которая снимет напряженность во всем городе, освободит проспект Красной Армии. Строительство идет по графику. В сентябре мы откроем переезд через железную дорогу, а в ноябре объект уже будет открыт целиком. Все 11,5 километра будут в рабочем состоянии", – сказал Гержик.
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Строительство западного объезда Сергиева Посада осуществляется в рамках госпрограммы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" и реализуется в три этапа. При этом финансируется возведение за счет средств федерального бюджета и регионального дорожного фонда.
К строительству магистрали приступили в 2014 году. В 2015 году завершился первый этап, в 2017-м – второй. Итогом третьего этапа станет строительство кольцевой развязки. Пропускная способность новой дороги составит порядка 20 тысяч машин. Благодаря этому удастся решить транспортную проблему в городе.
"Мы видим, какое количество транзитных машин идет через Сергиев Посад, в том числе грузовых. Они идут по проспекту Красной Армии. Естественно, жители долгое время требовали объездную дорогу. Это позволит освободить центр и сделать его пешеходным, удобным для жителей", — подчеркнул губернатор Московской области.
Дорога пройдет от трассы М8 "Холмогоры" — Сергиев Посад (Московское шоссе) по направлению к селу Благовещенье, в районе которого планируется разместить общественные и паломнические центры. Общая протяженность трассы составит более 12 километров.
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Новости ПодмосковьяМосковская областьСергиев Посад
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