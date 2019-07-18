Западный объезд Сергиева Посада достроят к ноябрю

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Строительство западного объезда Сергиева Посада будет полностью завершено к ноябрю 2019 года. Уже в сентябре будет открыт переезд через железную дорогу. В настоящее время работы выполнены на 80%, сообщил телеканал Строительство западного объезда Сергиева Посада будет полностью завершено к ноябрю 2019 года. Уже в сентябре будет открыт переезд через железную дорогу. В настоящее время работы выполнены на 80%, сообщил телеканал "360"

18 июля ход строительства магистрали проинспектировали губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. По словам министра, это значимый объект для области и жителей Сергиева Посада.

"Это весомая магистраль, которая снимет напряженность во всем городе, освободит проспект Красной Армии. Строительство идет по графику. В сентябре мы откроем переезд через железную дорогу, а в ноябре объект уже будет открыт целиком. Все 11,5 километра будут в рабочем состоянии", – сказал Гержик.

Строительство западного объезда Сергиева Посада осуществляется в рамках госпрограммы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" и реализуется в три этапа. При этом финансируется возведение за счет средств федерального бюджета и регионального дорожного фонда.

К строительству магистрали приступили в 2014 году. В 2015 году завершился первый этап, в 2017-м – второй. Итогом третьего этапа станет строительство кольцевой развязки. Пропускная способность новой дороги составит порядка 20 тысяч машин. Благодаря этому удастся решить транспортную проблему в городе.

"Мы видим, какое количество транзитных машин идет через Сергиев Посад, в том числе грузовых. Они идут по проспекту Красной Армии. Естественно, жители долгое время требовали объездную дорогу. Это позволит освободить центр и сделать его пешеходным, удобным для жителей", — подчеркнул губернатор Московской области.