Эксперты выявили зависимость процесса по делу Вышинского от выборов в Раду

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Рассмотрение дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла попало в зависимость от парламентской предвыборной кампании на Украине, полагают эксперты.

Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле. На 21 июля назначены досрочные выборы в украинский парламент.

"(Президент Украины Владимир - ред.) Зеленский уже использовал в электоральных целях эту тему, поскольку ничто не мешало запустить процесс освобождения Вышинского гораздо раньше, но он этого не сделал. И сроки переносятся именно для того, чтобы не потерять часть своего электората. А потом, после выборов Рады, Вышинского выпустят, но сейчас это мешает Зеленскому", - заявил директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин в ходе круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".

По мнению социолога Евгения Копатько, дальнейшие действия в отношении Вышинского являются для политики Зеленского "символическим шагом". "Вышинский действительно стал заложником политики, это очень печально. Я не знаю, отпустят его или нет, но это будет иметь большое символическое значение для Зеленского", - отметил он.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.