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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Эксперты выявили зависимость процесса по делу Вышинского от выборов в Раду

Вчера, 15:09
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Рассмотрение дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла попало в зависимость от парламентской предвыборной кампании на Украине, полагают эксперты.
Подольский районный суд Киева в понедельник должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Однако суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле. На 21 июля назначены досрочные выборы в украинский парламент.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Вчера, 12:32
Кремль: освобождение Вышинского могло бы стать первым шагом для диалога
"(Президент Украины Владимир - ред.) Зеленский уже использовал в электоральных целях эту тему, поскольку ничто не мешало запустить процесс освобождения Вышинского гораздо раньше, но он этого не сделал. И сроки переносятся именно для того, чтобы не потерять часть своего электората. А потом, после выборов Рады, Вышинского выпустят, но сейчас это мешает Зеленскому", - заявил директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин в ходе круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".
По мнению социолога Евгения Копатько, дальнейшие действия в отношении Вышинского являются для политики Зеленского "символическим шагом". "Вышинский действительно стал заложником политики, это очень печально. Я не знаю, отпустят его или нет, но это будет иметь большое символическое значение для Зеленского", - отметил он.
Кирилл Вышинский
17 июля, 08:46
В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийРоссияУкраинаПолитика
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