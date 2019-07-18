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РИА Новости

ГД приняла в первом чтении проект о корректировке демпфера в нефтянке

Вчера, 14:57
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ. Второе и третье чтение планируется провести на следующей неделе.
Демпфирующий механизм дает возможность компенсировать часть стоимости получаемой нефтеперерабатывающими заводами нефти в целях сдерживания роста цен на производимые ими нефтепродукты. Проект, внесенный депутатами Андреем Макаровым, Глебом Хором, Надеждой Максимовой и Галиной Данчиковой, позволит увеличить размер такой компенсации с 1 июля 2019 года с 60% до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива, а с 2020 года для бензина с 50% до 68%, для дизтоплива - до 65%.
При этом предусматривается снижение с 1 июля 2019 года условной средней оптовой цены в РФ, учитываемой при демпфере, для бензина с 56 до 51 тысячи рублей за тонну, дизтоплива - с 50 до 46 тысяч рублей. В дальнейшем предусматривается их ежегодное увеличение на 5% до 2024 года включительно. Демпферный механизм будет работать, если оптовые цены на бензин отклоняются от условных показателей не более чем на 10%, а на дизтопливо - не более чем на 20%.
Для Дальнего Востока устанавливается дополнительный демпфер в 2 тысячи рублей на тонну. Если оптовые цены на бензин и дизтопливо в этом регионе отклонятся более чем на 20% от средних цен по России, то надбавка для Дальнего Востока обнуляется.
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Проект также вводит с 1 августа 2019 года демпфирующий механизм для авиакеросина, приобретаемого авиакомпаниями. Он будет применяться в зависимости от разницы средней экспортной цены авиакеросина и средней оптовой цены в РФ в 48,3 тысячи рублей за тонну в 2019 году, с ее индексацией на 5% ежегодно до 2024 года включительно. Компенсация для авиакеросина составит 70% в 2019 году и 65% с 2020 года.
По оценке разработчиков, дополнительные расходы Фонда национального благосостояния в связи с корректировкой демпфера во втором полугодии 2019 года составят порядка 19 миллиардов рублей. Чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета РФ, проект увеличивает с 1 октября 2019 года действующую фиксированную надбавку к НДПИ при добыче нефти на 150 рублей на тонну. С 2020 года предусматривается применение дополнительного слагаемого к ставке НДПИ при добыче нефти.
С 1 апреля 2020 года также предлагается признать подакцизными и отнести к средним дистиллятам все темные нефтепродукты, в том числе мазут и судовое топливо. При использовании средних дистиллятов в качестве топлива для производства тепла и электроэнергии покупателям дается право на вычет уплаченных сумм акциза с коэффициентом 2.
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