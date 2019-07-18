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РИА Новости

Путин подписал закон о социальном предпринимательстве

Вчера, 14:48
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий правовые отношения в сфере социального предпринимательства, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон выделяет социальное предпринимательство в отдельную область малого и среднего предпринимательства (МСП) и законодательно закрепляет понятия "социальное предпринимательство" и "социальное предприятие". При этом определяются критерии отнесения субъектов МСП к социальным предприятиям и специальные формы и виды их поддержки.
Данная законодательная инициатива решает такие важные социальные вопросы как повышение уровня занятости инвалидов, выпускников детских домов и пенсионеров, получение этими категориями населения необходимых товаров и услуг, пояснял ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Закон о социальном предпринимательстве, по его словам, позволит привлечь в эту сферу больше деятельных, неравнодушных людей.
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К социальным предприятиям закон относит те субъекты МСП, которые обеспечивают занятость "социально уязвимых" категорий граждан. При этом среднесписочная численность таких лиц должна составлять не менее 50% общей численности работников, а доля расходов на оплату труда относящихся к любой из этих категорий лиц - не менее 25% фонда оплаты труда.
К таким категориям отнесены инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, граждане предпенсионного возраста (пять лет до пенсии), одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе инвалидов. К ним также будут относиться воспитанники детдомов (до 23 лет); лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую и непогашенную судимость; беженцы и вынужденные переселенцы; малоимущие граждане; лица без определенного места жительства и занятий; другие граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании.
Закон позволит оказывать адресную господдержку социальным предприятиям, в том числе финансовую, имущественную, информационную, консультационную. Социальным предприятиям будет оказываться содействие в развитии межрегионального сотрудничества, поиске деловых партнеров, в том числе путем проведения ярмарок, деловых конгрессов и выставок.
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