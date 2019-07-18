Глава Подмосковья вручил подарки пациентам роддома Сергиева-Посада

"Мы стараемся быть клиентоориентированными, оказывать максимум услуг, например, чтобы при выписке у мамочек были готовы все необходимые документы. С 1 сентября также будем предоставлять на выбор подарочный набор для новорожденных или 20 тысяч рублей", - цитирует пресс-службы слова губернатора.

Отмечается, что областной центр материнства и детства в Сергиевом Посаде открылся 28 ноября 2017 года. За это время там родилось 3,3 тысячи малышей. Центр рассчитан на 190 коек, также там работает женская консультация на 200 посещений в смену.

"В центре получают медпомощь не только жители Подмосковья, но и других регионов – здесь родилось уже около 900 детей из Ярославской, Тверской, Владимирской областей. В медучреждении работает более 130 сотрудников, в том числе привлеченных из Саратова и Ярославля. Два медработника приобрели жилье по областной программе "Социальная ипотека". Сейчас в МО работают семь перинатальных центров и 41 роддомов. В прошлом году Подмосковье заняло второе место в России по рождаемости", - говорится в сообщении.