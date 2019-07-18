Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T14:31Z
https://ria.ru/20190718/1556650480.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155665/02/1556650266_0:88:853:568_1036x0_80_0_0_98a3feec3ff7708c20435cac566cfd60.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Глава Подмосковья вручил подарки пациентам роддома Сергиева-Посада

Вчера, 14:31
25
© Фото : пресс-служба Правительства МОГлава Подмосковья вручил подарки пациентам роддома Сергиева-Посада
Глава Подмосковья вручил подарки пациентам роддома Сергиева-Посада
© Фото : пресс-служба Правительства МО
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил подарочные наборы молодым мамам Сергиево-Посадского областного центра материнства и детства, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.

"Мы стараемся быть клиентоориентированными, оказывать максимум услуг, например, чтобы при выписке у мамочек были готовы все необходимые документы. С 1 сентября также будем предоставлять на выбор подарочный набор для новорожденных или 20 тысяч рублей", - цитирует пресс-службы слова губернатора.

Отмечается, что областной центр материнства и детства в Сергиевом Посаде открылся 28 ноября 2017 года. За это время там родилось 3,3 тысячи малышей. Центр рассчитан на 190 коек, также там работает женская консультация на 200 посещений в смену.
"В центре получают медпомощь не только жители Подмосковья, но и других регионов – здесь родилось уже около 900 детей из Ярославской, Тверской, Владимирской областей. В медучреждении работает более 130 сотрудников, в том числе привлеченных из Саратова и Ярославля. Два медработника приобрели жилье по областной программе "Социальная ипотека". Сейчас в МО работают семь перинатальных центров и 41 роддомов. В прошлом году Подмосковье заняло второе место в России по рождаемости", - говорится в сообщении.
100000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяОбщество
Рекомендуем
Объездную дорогу вокруг подмосковного Сергиева Посада откроют в декабре
Объездную дорогу вокруг подмосковного Сергиева Посада откроют в декабре
РИА
Новости
В Подмосковье приступили к модернизации системы освещения
Данные кардиограммы пациента в сельской больнице
Министр здравоохранения Подмосковья рассказала о мерах поддержки врачей
Встреча губернатора Тверской области Игоря Руденя с главой Старицкого района Сергеем Журавлевым
Руденя: в Старицком районе возобновят строительство поликлиники
Лента
новостей
На Ямале мост через реку Пур готов на четверть
В Ростовской области пройдет первый эногастрономический фестиваль
Заказник "Веревкин бугор" в Подмосковье планируют увеличить втрое
В Тамбове выпустили на маршрут первый в России литературный автобус
Зажжение газовой конфорки
В этом году газовое оборудование проверили в 9 тысячах МКД Подмосковья
Афиши на фасаде Театра оперы и балета в Воронеже
Постановки воронежского Платоновского фестиваля могут показать в Белоруссии
Жилые дома в центре города Екатеринбурга
В Екатеринбурге к "умной" системе учета тепла подключили 250 домов
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенский губернатор заявил, что реагирует на каждое обращение в соцсетях
Дождь в Москве
Водителям в Москве посоветовали пересесть на общественный транспорт
Московская область
В Подмосковье "Социальную ипотеку" в 2019 году получат сто ученых
Нижегородские лесники получили почти сто единиц техники
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:05СЖУ предложил начать работу Совета по свободе слова с дела Шеремета
11:04Россия не ведет консультации о второй базе в Киргизии, заявил Карасин
11:02Участники совещания по Договору об Антарктике приняли Пражскую декларацию
11:01Путин пообещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом "утонувшего" детсада
11:00Опубликовано видео эвакуации пассажиров из самолета в Шереметьево
10:59Тема "винных" санкций против Грузии закрыта, заявили в МИД
10:58В МИД заявили, что тема санкций в отношении Грузии закрыта
10:55Эксперт назвал причину перерыва в полетах России и США к Луне
10:54В Сочи научили дроны летать между деревьями и искать пропавших людей
10:52Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы Покраса Лампаса возмутительной
10:47Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России
10:47В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях
10:46СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
10:46Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
10:44Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах
10:42На Ямале вахтовик утонул в заболоченном водоеме
10:38Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
Лента новостейМолния