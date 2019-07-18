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РИА Новости

Представитель Киева обсудит с Радой связанные с "Минском-2" законопроекты

Вчера, 14:24
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Бессмертный заявил, что обсудит с избранным 21 июля парламентом законопроекты, направленные на выполнение "Минска-2".
"Я вчера сказал на переговорной группе, что на Украине 21 июля будет избран новый парламент и у нас парламент по команде не голосует. Поэтому я готов после избрания парламента и формирования соответствующей структуры вступить в диалог с депутатами: как они видят этот процесс и какое его содержание… Для того, чтобы законы были приняты (по Донбассу – ред.), необходимо две вещи - 226 голосов и подпись президента", - сказал Бессмертный на брифинге, который транслировал "Пятый канал".
Кандидат в президенты Украины Роман Бессмертный во время пресс-конференции в Киеве. 13 февраля 2019
Вчера, 14:06
Киев назвал условия обсуждения политических вопросов "Минска-2"
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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