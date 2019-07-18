Представитель Киева обсудит с Радой связанные с "Минском-2" законопроекты

КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Бессмертный заявил, что обсудит с избранным 21 июля парламентом законопроекты, направленные на выполнение "Минска-2".

"Я вчера сказал на переговорной группе, что на Украине 21 июля будет избран новый парламент и у нас парламент по команде не голосует. Поэтому я готов после избрания парламента и формирования соответствующей структуры вступить в диалог с депутатами: как они видят этот процесс и какое его содержание… Для того, чтобы законы были приняты (по Донбассу – ред.), необходимо две вещи - 226 голосов и подпись президента", - сказал Бессмертный на брифинге, который транслировал "Пятый канал".

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.