Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T14:24Z
https://ria.ru/20190718/1556650085.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155533/78/1555337815_0:47:3135:1810_1036x0_80_0_0_511f1d131de2015286f5351868d2675c.jpg
РИА Новости
Союзное государство

Мединский рассказал о сборе средств на создание Ржевского мемориала

Вчера, 14:24
148
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Более половины средств, необходимых для создания мемориала в память о погибших под Ржевом в годы Великой Отечественной войны солдатах, уже собрано, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России.
"Мы его возводим вместе - Союзное государство, Минкультуры России, правительство Тверской области, Российское военно-историческое общество. Общий бюджет памятника - около 700 миллионов рублей, из них 200 миллионов - это бюджет Союзного государства. Принципиально остальные деньги - это народные пожертвования, и на сегодня уже больше половины бюджета мы собрали. Надеемся, в следующем году этот памятник установить", - сказал он.
Ранее госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил, что органы Союзного государства России и Белоруссии ведут работу над созданием мемориала Ржевской битвы, который увековечит память 65 тысяч воинов. По его словам, грандиозный монумент будет установлен к 75-летию Победы над фашизмом – в апреле 2020 года.
Ржевская битва (около райцентра Ржев Тверской области) шла с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года и включала в себя четыре наступательные операции советских войск Западного и Калининского фронтов против немецкой группы армий "Центр".
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
Вчера, 09:15
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
800101
Обсудить 0
Союзное государствоМинкультуры РоссииВладимир МединскийБелоруссияРоссияВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
Захарова прокомментировала идею введения на Украине второго гражданства
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
Путин обязал регионы включать в прогноз развития данные о трудовых ресурсах
Кандидат в президенты Украины Роман Бессмертный во время пресс-конференции в Киеве. 13 февраля 2019
Киев назвал условия обсуждения политических вопросов "Минска-2"
Число спецназовцев, погибших в столкновениях в Афганистане, возросло до 35
Лента
новостей
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе. 20 октября 2017
Премьер Нидерландов призвал США и Европу согласовать санкции против России
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Европарламент призвал Россию отпустить украинских моряков
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
В Минске не обсуждали освобождение украинских моряков, заявили в Киеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
МИД: говорить о компенсации для Минска по налоговому маневру некорректно
Социальная сеть Фейсбук
Министры финансов стран G7 высказали озабоченность проектом Libra
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
У Украины есть шанс наладить отношения с Россией, считает эксперт
Истребитель F-35 Lightning II
Турция станет сильнее после исключения из программы F-35, заявили в Анкаре
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Турция обеспокоена из-за исключения из программы по F-35
Прилавок с фруктами на Дорогомиловском рынке в Москве
ГД в первом чтении приняла закон о снижении НДС на фрукты и ягоды
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
В РПЦ рассказали о взаимоотношениях с Константинопольской церковью
Пчела
Белгородская лаборатория назвала возможную причину отравления пчел
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:05СЖУ предложил начать работу Совета по свободе слова с дела Шеремета
11:04Россия не ведет консультации о второй базе в Киргизии, заявил Карасин
11:02Участники совещания по Договору об Антарктике приняли Пражскую декларацию
11:01Путин пообещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом "утонувшего" детсада
11:00Опубликовано видео эвакуации пассажиров из самолета в Шереметьево
10:59Тема "винных" санкций против Грузии закрыта, заявили в МИД
10:58В МИД заявили, что тема санкций в отношении Грузии закрыта
10:55Эксперт назвал причину перерыва в полетах России и США к Луне
10:54В Сочи научили дроны летать между деревьями и искать пропавших людей
10:52Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы Покраса Лампаса возмутительной
10:47Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России
10:47В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях
10:46СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
10:46Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
10:44Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах
10:42На Ямале вахтовик утонул в заболоченном водоеме
10:38Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
Лента новостейМолния