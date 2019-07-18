Мединский рассказал о сборе средств на создание Ржевского мемориала

"Мы его возводим вместе - Союзное государство, Минкультуры России, правительство Тверской области, Российское военно-историческое общество. Общий бюджет памятника - около 700 миллионов рублей, из них 200 миллионов - это бюджет Союзного государства. Принципиально остальные деньги - это народные пожертвования, и на сегодня уже больше половины бюджета мы собрали. Надеемся, в следующем году этот памятник установить", - сказал он.