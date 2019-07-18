Мединский рассказал о сборе средств на создание Ржевского мемориала

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Более половины средств, необходимых для создания мемориала в память о погибших под Ржевом в годы Великой Отечественной войны солдатах, уже собрано, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России.
"Мы его возводим вместе - Союзное государство, Минкультуры России, правительство Тверской области, Российское военно-историческое общество. Общий бюджет памятника - около 700 миллионов рублей, из них 200 миллионов - это бюджет Союзного государства. Принципиально остальные деньги - это народные пожертвования, и на сегодня уже больше половины бюджета мы собрали. Надеемся, в следующем году этот памятник установить", - сказал он.
Ранее госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил, что органы Союзного государства России и Белоруссии ведут работу над созданием мемориала Ржевской битвы, который увековечит память 65 тысяч воинов. По его словам, грандиозный монумент будет установлен к 75-летию Победы над фашизмом – в апреле 2020 года.
Ржевская битва (около райцентра Ржев Тверской области) шла с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года и включала в себя четыре наступательные операции советских войск Западного и Калининского фронтов против немецкой группы армий "Центр".