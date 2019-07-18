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РИА Новости
Волгоградская область

Волгоградская область планирует собрать свыше четырех миллионов тонн зерна

Вчера, 14:22
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уборка пшеницы. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 18 июл – РИА Новости. Аграрии Волгоградской области планируют собрать более 4 миллионов тонн зерна в текущем году, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, на данный момент хозяйства Волгоградской области заканчивают уборку зерна, уже обработано около 80% всех полей региона. Всего же под урожай зерновых этого года засеяно 2,1 миллиона гектаров, отмечает администрация.
"Сегодня, в день посещения Клетского района, мне особенно приятно сообщить, что Волгоградская область преодолела трехмиллионный рубеж уборочной кампании. Не сомневаюсь, что несмотря на непростые погодные условия, регион выполнит задачу по сбору не менее 4 миллионов тонн зерна в этом году", - цитирует пресс-служба слова губернатора Андрея Бочарова.
Отмечается, что благодаря системной поддержке регионального АПК Волгоградская область за последние 5 лет вышла на среднегодовой показатель производства зерна в 4 миллиона тонн. С 2014 года объем бюджетного финансирования сельского хозяйства составил почти 23 миллиарда рублей. По информации администрации, сейчас перед агарным сектором стоит задача не только наращивать объемы и повышать качество, но и развивать производство по переработке продукции, в том числе животноводческой. Для этого регион готов предоставить инвесторам площадки для строительства мукомольных и комбикормовых комбинатов.
Уборка пшеницы
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