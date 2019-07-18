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РИА Новости
Архангельская область

Орлов: предприятия Поморья должны войти в госпрограммы по модернизации

Вчера, 14:21
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Архангельской области Игорь Орлов
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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АРХАНГЕЛЬСК, 18 июл - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов считает необходимым участие поморских предприятий судостроительной, рыбной и других отраслей в госпрограммах модернизации производств, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Об этом глава региона заявил на встрече с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым в Москве. Орлов напомнил, что в Архангельской области расположены крупнейшие предприятия Объединенной судостроительной корпорации - АО "ПО "Севмаш" и АО "ЦС "Звездочка", которые обладают компетенциями и ресурсами для строительства морской техники в целях освоения арктических шельфовых месторождений. Предприятия активно прорабатывают вопросы участия в перспективных программах по освоению шельфа. Но для эффективного участия в проектах им необходима своевременная модернизация производства.

"Это очень важная задача для региона. Нас, прежде всего, интересует вопрос загрузки наших предприятий, а также сохранения и создания рабочих мест. В этой части мы видим перспективное направление: проект по разработке шельфового месторождения природного газа "Каменномысское-море" в Обской губе", - приводит пресс-служба слова Орлова.

На встрече также обсуждались предложения Архангельской области по господдержке совместных проектов участников рыбопромышленных кластеров. В частности, речь шла о проведении ремонтных работ и техническом обслуживании судов рыбопромыслового флота, о поставке запасных частей и механизмов, не имеющих аналогов в России или не производимых на территории страны, об оборудовании береговых рыбоперерабатывающих предприятий.
Как сообщает пресс-служба Минпромторга, по итогам встречи Мантуров подтвердил готовность и далее оказывать необходимую поддержку предприятиям региона.
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