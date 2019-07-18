В Минске не обсуждали освобождение украинских моряков, заявили в Киеве

КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Вопрос об освобождении задержанных украинских моряков не обсуждался на переговорах в Минске, он выходит за рамки минского процесса, заявил в четверг представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный.

"Что касается моряков – они находятся за рамками этого процесса, по ним есть решение Международного трибунала, по ним есть диалог между президентом (Украины Владимиром - ред.) Зеленским и президентом (России Владимиром - ред.) Путиным, и украинская сторона настаивает на безусловном выполнении этого судебного решения", - сказал Бессмертный на брифинге, который транслировал "5 канал".

Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась бывшему тогда президентом Украины Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.