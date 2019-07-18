Захарова прокомментировала идею введения на Украине второго гражданства

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что к механизму предоставления второго гражданства этническим украинцам, о чем заявил президент Украины Владимир Зеленский, возникает множество вопросов.

Президент Украины поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из "дружественных стран". Сейчас законодательство Украины запрещает второе гражданство.

"Почему-то не написали, как будут определять "этнического украинца". Сразу множество вопросов возникает. По папе, по маме, по фамилии? Может, на эмоциональном уровне, как у (экс-президента Грузии Михаила - ред.) Саакашвили? Нужна процедура, одним словом", - написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле считают внутренним делом Украины идею упростить выдачу паспортов этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг РФ для Донбасса.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил получение гражданства РФ всем жителям Донецкой и Луганской областей, а не только из самопровозглашенных ДНР И ЛНР. Офис президента Украины отметил ранее, что встретил это известие "с грустью и негодованием".