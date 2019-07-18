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РИА Новости

Захарова прокомментировала идею введения на Украине второго гражданства

Вчера, 14:17
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что к механизму предоставления второго гражданства этническим украинцам, о чем заявил президент Украины Владимир Зеленский, возникает множество вопросов.
Президент Украины поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из "дружественных стран". Сейчас законодательство Украины запрещает второе гражданство.
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"Почему-то не написали, как будут определять "этнического украинца". Сразу множество вопросов возникает. По папе, по маме, по фамилии? Может, на эмоциональном уровне, как у (экс-президента Грузии Михаила - ред.) Саакашвили? Нужна процедура, одним словом", - написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле считают внутренним делом Украины идею упростить выдачу паспортов этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг РФ для Донбасса.
Президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил получение гражданства РФ всем жителям Донецкой и Луганской областей, а не только из самопровозглашенных ДНР И ЛНР. Офис президента Украины отметил ранее, что встретил это известие "с грустью и негодованием".
В апреле Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске - для жителей ЛНР.
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Литва – отворяй ворота, это свои. Сейм республики приравнял украинцевМиграция разрешена: парламент Литвы фактически уравнял в трудоустройстве местные и неместные украинские рабочие руки. Относиться к этой новости однозначно не получается. Скорее на украинский манер: чи зрада, чи перемога? Чи Полина, чи Чипполино?
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Мария ЗахароваМИД РФВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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