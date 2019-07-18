Число спецназовцев, погибших в столкновениях в Афганистане, возросло до 35

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. По меньшей мере 35 афганских спецназовцев погибли в результате столкновений с талибами на северо-западе Афганистана, еще семеро взяты в плен боевиками, сообщает агентство По меньшей мере 35 афганских спецназовцев погибли в результате столкновений с талибами на северо-западе Афганистана, еще семеро взяты в плен боевиками, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось со ссылкой на агентство Khaama Press , что не менее 18 афганских спецназовцев погибли в ходе столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" на северо-западе Афганистана. Столкновения начались в понедельник вечером после того, как группа из 36 сотрудников спецназа начала штурмовать штаб-квартиру талибов в провинции Бадгис. Бои продолжались несколько часов.

"Засада произошла в среду ночью в уезде Аб Камари… солдаты направлялись из провинции Гор в уезд Аб Камари в провинции Бадгис. 35 сотрудников спецназа были убиты и еще семеро были взяты в плен", - сообщил агентству неназванный источник.

Источник также заявил, что подкрепления не были развернуты своевременно, что и привело к массовым жертвам.

"После засады военно-воздушные силы подвергли бомбардировке этот район, ликвидировав почти 50 боевиков движения "Талибан", - добавил источник.

Сообщается также, что движение "Талибан" уже взяло на себя ответственность за проведение засады, утверждая, что в результате нападения были убиты 39 спецназовцев и еще 16 были захвачены.