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РИА Новости

Число спецназовцев, погибших в столкновениях в Афганистане, возросло до 35

Вчера, 14:15
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. По меньшей мере 35 афганских спецназовцев погибли в результате столкновений с талибами на северо-западе Афганистана, еще семеро взяты в плен боевиками, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось со ссылкой на агентство Khaama Press, что не менее 18 афганских спецназовцев погибли в ходе столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" на северо-западе Афганистана. Столкновения начались в понедельник вечером после того, как группа из 36 сотрудников спецназа начала штурмовать штаб-квартиру талибов в провинции Бадгис. Бои продолжались несколько часов.
"Засада произошла в среду ночью в уезде Аб Камари… солдаты направлялись из провинции Гор в уезд Аб Камари в провинции Бадгис. 35 сотрудников спецназа были убиты и еще семеро были взяты в плен", - сообщил агентству неназванный источник.
Источник также заявил, что подкрепления не были развернуты своевременно, что и привело к массовым жертвам.
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"После засады военно-воздушные силы подвергли бомбардировке этот район, ликвидировав почти 50 боевиков движения "Талибан", - добавил источник.
Сообщается также, что движение "Талибан" уже взяло на себя ответственность за проведение засады, утверждая, что в результате нападения были убиты 39 спецназовцев и еще 16 были захвачены.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
201910
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