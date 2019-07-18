Киев назвал условия обсуждения политических вопросов "Минска-2"

КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Киев готов обсуждать политические вопросы "Минска-2" по Донбассу в случае подвижек в области безопасности и гуманитарной сфере, заявил в четверг представитель Киева в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный.

"По всему блоку политических вопросов можно будет двигаться тогда, когда мы увидим серьезные подвижки в вопросах безопасности, социальной, гуманитарной, и экономической сферах", - сказал на брифинге Бессмертный, который входит в состав рабочей подгруппы по политическим вопросам. Мероприятие транслировал украинский "5 канал".