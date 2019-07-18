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РИА Новости

Киев назвал условия обсуждения политических вопросов "Минска-2"

Вчера, 14:06
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Украины Роман Бессмертный во время пресс-конференции в Киеве. 13 февраля 2019
Кандидат в президенты Украины Роман Бессмертный во время пресс-конференции в Киеве. 13 февраля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Киев готов обсуждать политические вопросы "Минска-2" по Донбассу в случае подвижек в области безопасности и гуманитарной сфере, заявил в четверг представитель Киева в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный.
"По всему блоку политических вопросов можно будет двигаться тогда, когда мы увидим серьезные подвижки в вопросах безопасности, социальной, гуманитарной, и экономической сферах", - сказал на брифинге Бессмертный, который входит в состав рабочей подгруппы по политическим вопросам. Мероприятие транслировал украинский "5 канал".
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