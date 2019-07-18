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РИА Новости

Ограничения "Транснефти" по приему нефти были связаны с очисткой "Дружбы"

Вчера, 13:58
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ограничения "Транснефти" по приему нефти от "Роснефти" были связаны с очисткой трубопровода "Дружба", сейчас ситуация улучшается, сообщил журналистам глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.
"Раньше были определенные ограничения, сейчас они уменьшаются, и скоро их не будет. ... Почему у нас снизился и экспорт, в том числе, из-за этой ситуации (с загрязнением нефти в "Дружбе" - ред.), вынуждены были обратно закачивать эту нефть, ограничили некие возможности, теперь мы их назад раскрываем. Улучшается ситуация в связи с тем, что система расшивается по сути, начинает дышать, она же взаимосвязана", - ответил Рубцов на вопрос о судьбе нефти "Роснефти", которая хранится в трубопроводной системе.
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Ранее в июле агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что добыча "Роснефти" с 1 по 8 июля снизилась на 11% по сравнению со средним показателем июня. Сама нефтекомпания позднее заявила, что вынужденное снижение добычи связано с сокращением "Транснефтью" приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которая заполнена некачественной нефтью. В частности, значительные ограничения в приеме нефти наложены на "РН-Юганскнефтегаз".
"Транснефть" пояснила, что " Роснефть " сдала ей уже 3,5 миллиона тонн качественной нефти, не оформленной маршрутными поручениями, которая вынуждено складируется в системе трубопроводов, в результате после многократных предупреждений "Транснефть" вынуждено ограничила в июле сдачу нефти от "дочки" "Роснефти" в размере 0,5% от ее годовой добычи.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. Прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии в течение мая. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.
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