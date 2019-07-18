Печатные СМИ в 2019 году получат более 500 миллионов рублей господдержки

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Печатные СМИ в 2019 году получат государственные субсидии в размере 556,1 миллиона рублей, сообщается на Печатные СМИ в 2019 году получат государственные субсидии в размере 556,1 миллиона рублей, сообщается на сайте Роспечати.

"Издатели газет и журналов в 2019 году получат государственные субсидии в размере 556,1 миллиона рублей. За счет этих средств в печатных СМИ будет реализовано более 1240 социально значимых проектов", - говорится в сообщении.

Согласно данным Роспечати, проекты, которые воплотят в жизнь с помощью субсидий, коснутся темы популяризация памятных дат отечественной истории, затронут культуру и духовно-нравственное воспитание молодежи, а также будут направлены на поддержку семьи и детства, пропаганду здорового образа жизни, популяризацию чтения, защиту прав граждан и межнациональное общение. Кроме того, часть проектов будет посвящена экологии и театру.

"Среди получателей детские и молодежные издания, литературно-художественные и культурно-просветительные газеты и журналы, научно-популярные издания, СМИ на национальных языках народов России, общественно-политические издания", - отмечает Роспечать.

Государственные субсидии в этом году получат 73 издания для детей и молодежи, а также 87 газет и журналов на национальных языках. Особое внимание уделено поддержке региональной прессы.