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РИА Новости

Печатные СМИ в 2019 году получат более 500 миллионов рублей господдержки

Вчера, 13:38
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Печатные СМИ в 2019 году получат государственные субсидии в размере 556,1 миллиона рублей, сообщается на сайте Роспечати.
"Издатели газет и журналов в 2019 году получат государственные субсидии в размере 556,1 миллиона рублей. За счет этих средств в печатных СМИ будет реализовано более 1240 социально значимых проектов", - говорится в сообщении.
Согласно данным Роспечати, проекты, которые воплотят в жизнь с помощью субсидий, коснутся темы популяризация памятных дат отечественной истории, затронут культуру и духовно-нравственное воспитание молодежи, а также будут направлены на поддержку семьи и детства, пропаганду здорового образа жизни, популяризацию чтения, защиту прав граждан и межнациональное общение. Кроме того, часть проектов будет посвящена экологии и театру.
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"Среди получателей детские и молодежные издания, литературно-художественные и культурно-просветительные газеты и журналы, научно-популярные издания, СМИ на национальных языках народов России, общественно-политические издания", - отмечает Роспечать.
Государственные субсидии в этом году получат 73 издания для детей и молодежи, а также 87 газет и журналов на национальных языках. Особое внимание уделено поддержке региональной прессы.
"Региональные СМИ из 68 субъектов Российской Федерации в 2019 году получат более 466 миллионов рублей", - сообщает Роспечать, отметив, что на начало июля с издателями периодики заключено около 200 соглашений на сумму более 250 миллионов рублей.
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