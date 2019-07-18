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РИА Новости

В Масложировом союзе раскритиковали идею отмены льгот для пальмового масла

Вчера, 13:36
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВыработка сливочного масла
Выработка сливочного масла
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Выработка сливочного масла. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Экономических оснований для снятия с пальмового масла льготного режима по НДС нет, следствием таких мер может стать незначительный рост цен и снижение выпуска продуктов с пальмовым маслом, заявил РИА Новости исполнительный директор Масложирового союза РФ Михаил Мальцев.
"По нашей оценке, экономических оснований для такого шага нет, и никакого положительного эффекта не будет. Только отрицательный", - считает Мальцев. По его мнению, отмена льгот по НДС может привести к незначительному росту цен и снижению выпуска продуктов с заменителем молочного жира в связи с отказом от их потребления социально необеспеченными слоями населения, которые в первую очередь являются потребителем такой продукции. Мальцев добавил, что переработанная продукция облагается по ставке 10% и потери бюджета из-за возмещения НДС по 20% будут больше. Он напомнил о том, что, согласно нормам ВТО, нельзя вводить дискриминационные меры по отношению к отдельным товарам одной группы.
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Законопроект о лишении пальмового масла льгот по НДС и возврате к ставке в 20% планируется внести в Госдуму в четверг, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, решение было принято после обсуждений обращений граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла, так как это снижает качество продуктов питания, а иногда наносит вред здоровью.
Мальцев считает, что негативный имидж пальмового масла в РФ создан несправедливо. "Во всем мире такая продукция считается продукцией премиум-сегмента, так называемые функциональные продукты, которые позволяют сбалансировать жирно-кислотный состав продукта, обогатить его и вообще являются синонимом здорового образа жизни. У нас почему-то пальмовое масло – это некий образ врага для потребителя", - сказал Мальцев.
По его словам, РФ импортирует чуть больше 1 миллиона тонн пальмового масла, Европа - 6 миллионов тонн. "Вся жировая продукция, требования к которой высокие по сохранению формы, не имеет альтернативы, кроме пальмового масла. ... Да, оно по цене дешевле, но по своим природным характеристикам – это уникальный продукт, который нельзя заменить никакими другими растительными маслами, производимыми в РФ, в первую очередь для производства кондитерских жиров, заменителей молочного жира", - добавил эксперт.
Он отметил, что проблема с заменителем молочного жира на основе пальмового масла и фальсификацией им молочной продукции, сейчас не актуальная: по оценкам Масложирового союза и "Союзмолоко", объем такой продукции составляет не более 5% от объема производства всей продукции с использованием заменителей молочных жиров в РФ.
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