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РИА Новости
Вологодская область

В Череповце открыли промышленный турмаршрут

Вчера, 13:28
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ВОЛОГДА, 18 июл – РИА Новости. Новый туристический маршрут - от музея металлургии к действующему прокатному стану - открыли в Череповце, сообщает в четверг пресс-служба правительства области.
Как отмечает пресс-служба, для безопасности туристов в цехе оборудовали остекленную смотровую галерею десятиметровой высотой и протяженностью 30 метров.
"Здесь можно почувствовать всю мощь металлургии России", - сказал на церемонии открытия маршрута губернатор области Олег Кувшинников.
По его словам, с открытием нового маршрута Череповец станет лидером по развитию промышленного туризма не только в регионе, но и на Северо-Западе России.
В мае этого года правительство области утвердило концепцию развития и продвижения промышленного туризма в Череповце, согласно которой через два года количество туристов в Череповце должно существенно вырасти. В 2018 году Череповец посетили почти полмиллиона туристов.-
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