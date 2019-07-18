В Череповце открыли промышленный турмаршрут

ВОЛОГДА, 18 июл – РИА Новости. Новый туристический маршрут - от музея металлургии к действующему прокатному стану - открыли в Череповце, сообщает в четверг пресс-служба правительства области.
Как отмечает пресс-служба, для безопасности туристов в цехе оборудовали остекленную смотровую галерею десятиметровой высотой и протяженностью 30 метров.
"Здесь можно почувствовать всю мощь металлургии России", - сказал на церемонии открытия маршрута губернатор области Олег Кувшинников.
По его словам, с открытием нового маршрута Череповец станет лидером по развитию промышленного туризма не только в регионе, но и на Северо-Западе России.
В мае этого года правительство области утвердило концепцию развития и продвижения промышленного туризма в Череповце, согласно которой через два года количество туристов в Череповце должно существенно вырасти. В 2018 году Череповец посетили почти полмиллиона туристов.-