В Череповце открыли промышленный турмаршрут

ВОЛОГДА, 18 июл – РИА Новости. Новый туристический маршрут - от музея металлургии к действующему прокатному стану - открыли в Череповце, сообщает в четверг пресс-служба правительства области.

Как отмечает пресс-служба, для безопасности туристов в цехе оборудовали остекленную смотровую галерею десятиметровой высотой и протяженностью 30 метров.

"Здесь можно почувствовать всю мощь металлургии России", - сказал на церемонии открытия маршрута губернатор области Олег Кувшинников.

По его словам, с открытием нового маршрута Череповец станет лидером по развитию промышленного туризма не только в регионе, но и на Северо-Западе России.