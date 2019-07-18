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РИА Новости

В Молдавии приостановили программу выдачи гражданства в обмен на инвестиции

Вчера, 13:26
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© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что программа выдачи гражданства Молдавии иностранцам в обмен на инвестиции временно приостановлена.
Депутаты парламента на заседании 18 июня в первом чтении одобрили законопроект, который предусматривает аннулирование закона о выдаче гражданства в обмен на инвестиции.
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"На сегодняшний день подано 34 заявлений, часть из них была рассмотрена, больше комиссия не будет их принимать . Завтра парламент примет решение по приостановке выдаче гражданства в обмен на инвестиции пока мы не разберемся с ситуацией", - сказал Додон после заседания Высшего совета безопасности республики.
По словам президента, существуют вопросы к компаниям, которые занимаются проверкой документов лиц, которые хотят получить молдавское гражданство.
В начале июля стало известно, что правоохранительные органы задержали члена комиссии по предоставлению гражданства Молдавии при администрации президента республики, а также посредника чиновника по делу об извлечении выгоды из влияния.
Правительство Молдавии в сентябре 2017 года одобрило регламент о получении молдавского гражданства путем инвестиций, предусматривающий предоставление иностранцу права стать гражданином республики за вклад в Фонд национального развития страны. Получить гражданство можно двумя путями: первый вариант — это минимальный взнос по долгосрочному развитию в размере 100 тысяч евро, а второй вариант — это инвестиции в одну из областей стратегического развития Молдавии, которые должны составить не менее 250 тысяч евро. Первый приказ о выдаче гражданства в обмен на инвестиции был подписан президентом Игорем Додоном 5 апреля.
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Игорь ДодонМолдавияВ мире
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