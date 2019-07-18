В Молдавии приостановили программу выдачи гражданства в обмен на инвестиции

КИШИНЕВ, 18 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что программа выдачи гражданства Молдавии иностранцам в обмен на инвестиции временно приостановлена.

Депутаты парламента на заседании 18 июня в первом чтении одобрили законопроект, который предусматривает аннулирование закона о выдаче гражданства в обмен на инвестиции.

"На сегодняшний день подано 34 заявлений, часть из них была рассмотрена, больше комиссия не будет их принимать . Завтра парламент примет решение по приостановке выдаче гражданства в обмен на инвестиции пока мы не разберемся с ситуацией", - сказал Додон после заседания Высшего совета безопасности республики.

По словам президента, существуют вопросы к компаниям, которые занимаются проверкой документов лиц, которые хотят получить молдавское гражданство.

В начале июля стало известно, что правоохранительные органы задержали члена комиссии по предоставлению гражданства Молдавии при администрации президента республики, а также посредника чиновника по делу об извлечении выгоды из влияния.