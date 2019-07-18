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РИА Новости

В ДНР заявили, что Киев скрывает от ОБСЕ перемещение минометов

Вчера, 13:05
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские силовики активизируют работу групп радиоэлектронной борьбы перед обстрелами самопровозглашенной Донецкой народной республики, чтобы подавить сигнал беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и скрыть перемещение минометных батарей, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"По статистике, усиленным обстрелам нашей территории предшествует радиоэлектронное подавление каналов управления БПЛА СММ ОБСЕ на подконтрольной Украине территории. Данные факты регулярно подтверждаются официальными отчетами Миссии", - сказал Безсонов.
Блок-пост в районе населенного пункта Марьинка
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Он отметил, что таким образом украинские силовики "скрывают от наблюдателей перемещение своих минометных батарей".
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