Песков переадресовал в Минобороны вопрос о боях за Идлиб

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото

На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вопрос об участии российских военных в боях за Идлиб лучше направить в министерство обороны РФ, Кремль не обладает информацией, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя борьбу с террористами в сирийской провинции Идлиб, заявил, что ведется поиск решения, которое не нанесет вред мирным жителям.

"Это к министерству обороны. А какие повстанцы-то говорят? Я не знаю, я никогда не слышал, чтобы они об этом говорили", - сказал Песков в ответ на вопрос журналиста, действительно ли сухопутные войска и российский спецназ участвуют в боях за Идлиб, как утверждают сирийские повстанцы.

В Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.

На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.