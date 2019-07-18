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РИА Новости

ГД приняла закон об утверждении метода расчета урона от врезки в газопровод

Вчера, 12:57
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон об утверждении правительством или уполномоченным им органом методики расчета ущерба от несанкционированных врезок в газопроводы, которая может быть использована при судебных разбирательствах.
Документ наделяет кабмин полномочиями по утверждению методики расчета ущерба, причиненного в результате хищения, совершенного из газопровода, или определению федерального ведомства, уполномоченного на утверждение данной методики.
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Кабмин будет утверждать документы для подключения к сетям газораспределенияЗаконопроект о наделении правительства РФ полномочиями по утверждению типовых форм документов для подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения внесен в Госдуму.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Это позволит издать нормативный правовой акт, предусматривающий обоснованный и применяемый при судебных разбирательствах расчет ущерба от несанкционированных подключений к сетям газораспределения и газопотребления и несанкционированных вмешательств в работу приборов учета газа, пояснял ранее один из инициаторов принятия закона, сенатор Юрий Важенин.
А депутат Госдумы Михаил Шеремет обращал внимание, что до недавнего времени расчет осуществлялся на основании методических рекомендаций, которые были утверждены приказом Минэнерго от 18 декабря 2015 года. Однако, по его словам, документ носил лишь рекомендательный характер, то есть не мог использоваться при рассмотрении соответствующих дел в суде, что создавало определенные сложности и трудности. Кроме того, данный приказ был отменен в сентябре 2018 года.
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