ГД приняла закон об утверждении метода расчета урона от врезки в газопровод

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон об утверждении правительством или уполномоченным им органом методики расчета ущерба от несанкционированных врезок в газопроводы, которая может быть использована при судебных разбирательствах.

Документ наделяет кабмин полномочиями по утверждению методики расчета ущерба, причиненного в результате хищения, совершенного из газопровода, или определению федерального ведомства, уполномоченного на утверждение данной методики.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Это позволит издать нормативный правовой акт, предусматривающий обоснованный и применяемый при судебных разбирательствах расчет ущерба от несанкционированных подключений к сетям газораспределения и газопотребления и несанкционированных вмешательств в работу приборов учета газа, пояснял ранее один из инициаторов принятия закона, сенатор Юрий Важенин.