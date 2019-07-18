Опеку над живущими у московской гей-пары детьми оформляли в Подмосковье

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Опека над двумя детьми была оформлена гей-семьей не в Москве, а в Московской области, дальнейшее проживание детей было на территории столицы, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Ранее в среду СК РФ сообщил, что уголовное дело о халатности возбудили в Москве против сотрудников соцзащиты населения района Марьино из-за того, что двое мужчин с 2010 года воспитывают двух усыновленных мальчиков. В этой паре, отмечает следствие, "пропагандируются нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".

"Под опеку дети были переданы не в Москве, а в Московской области. Дальнейшее проживание детей было на территории столицы. На сегодняшний день мы сделали запрос в прокуратуру и Следственный комитет, чтобы нас проинформировали по результатам проверки, которая сейчас проходит", - сообщила Потяева.

Омбудсмен отметила, что законодательством России никак не урегулирован вопрос о передаче детей под опеку при условии одного родителя. По ее мнению, здесь не было допущено никаких нарушений со стороны органов опеки.