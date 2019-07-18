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РИА Новости

В Одессе погиб украинский телеведущий

Вчера, 12:51
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© Фото : аккаунт Евгения Щербакова в Instagram Евгений Щербаков
Евгений Щербаков
© Фото : аккаунт Евгения Щербакова в Instagram
Евгений Щербаков
КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. В Одессе погиб телеведущий из Днепра (бывшего Днепропетровска) Евгений Щербаков, полицейские возбудили уголовное дело, сообщила пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Любовь Гордиевская.
По ее словам, трагедия произошла в Приморском районе города накануне утром. Мужчина погиб, упав с 17-го этажа.
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"Каких-либо явных телесных повреждений, которые бы свидетельствовали о насильственной смерти, не обнаружено", — приводит слова Гордиевской агентство УНИАН.
Пресс-секретарь добавила, что уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство" с пометкой "Несчастный случай".
Щербаков — телеведущий, шоумен, участвовал в проектах "Импровизация ведущих", "Прожарка", "Дом-2".
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Популярные комментарии
Конечно, случайно, кто же не любит с утра по подойнику 17 этажа с чашечкой кофе прогуляться, вот и поскользнулся. Журналист и Украина — два несовместимых понятия.
18 июля, 12:58
Себекхотеп III
1832010
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