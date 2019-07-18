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РИА Новости
Туризм

МИД порекомендовал туристам 21 июля избегать людных мест в Гонконге

Вчера, 12:44
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам 21 июля избегать мест массового скопления людей в специальном административном районе КНР Гонконге из-за запланированных акций протеста.
"#Гонконг #Китай – 21 июля участники протестных акций планируют пройти маршем в 15:00 от парка Виктория до Чатер Роуд; рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, опубликованном в Twitter.
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Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.
Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, поэтому протесты продолжились.
В воскресенье прошла последняя акция протеста, которая завершилась столкновениями протестующих с полицией, в результате которых пострадали почти 30 человек, в том числе 11 полицейских, двое из них потеряли пальцы. Сотрудники правоохранительных органов задержали 37 человек. По оценкам организаторов на протест в воскресенье вышли 115 тысяч человек, полиция дает более скромную цифру – 28 тысяч человек.
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