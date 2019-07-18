Курганские власти просят учесть мнение жителей при восстановлении храма

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июл – РИА Новости. Власти Курганской области просят учесть мнение жителей при выборе проекта для восстановления сгоревшего храма Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, сообщила пресс-служба губернатора региона.

Пожар произошел 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через два часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери.

Как сообщал РИА Новости глава области Вадим Шумков, ранее власти Курганской области обсуждали с продюсером Максимом Фадеевым создание специального фонда, средства которого будут направлены на восстановление храма.

По данным пресс-службы, Шумков поддержал инициативу создания благотворительного фонда "Чимеевская святыня" и встретился с его организаторами. В попечительский совет фонда пожелали войти уроженцы и жители Курганской области - музыкальный продюсер Максим Фадеев, писатель Виктор Потанин, художник Герман Травников.

"В ближайшее время будет определено, какой из проектов восстановления храма будет взят за основу. Глава региона попросил учесть мнения жителей и экспертов при выборе проекта", - говорится в сообщении.

По словам Шумкова, главное, чтобы восстановление храма не стало какой-то "обязанностью, обузой для жителей или бизнеса, не превратилось в непонятную процедуру сбора денег". "Чимеевский храм был, есть и будет местом силы нашей области, культурным историческим центром не только для православных, но для жителей области. С инициативой строительства нового храмового комплекса к нам стали обращаться сразу после случившегося. Мы предложили объединиться и действовать всем миром, как и строились всегда храмы, вместе восстановить наше историческое наследие", - цитирует пресс-служба слова главы области.