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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Курганские власти просят учесть мнение жителей при восстановлении храма

Вчера, 12:43
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Курганской области Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. 3 июля 2019
Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. 3 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС РФ по Курганской области
ЧЕЛЯБИНСК, 18 июл – РИА Новости. Власти Курганской области просят учесть мнение жителей при выборе проекта для восстановления сгоревшего храма Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Пожар произошел 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через два часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери.
Как сообщал РИА Новости глава области Вадим Шумков, ранее власти Курганской области обсуждали с продюсером Максимом Фадеевым создание специального фонда, средства которого будут направлены на восстановление храма.
По данным пресс-службы, Шумков поддержал инициативу создания благотворительного фонда "Чимеевская святыня" и встретился с его организаторами. В попечительский совет фонда пожелали войти уроженцы и жители Курганской области - музыкальный продюсер Максим Фадеев, писатель Виктор Потанин, художник Герман Травников.
Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. 3 июля 2019
10 июля, 21:00
Курганские власти рассказали о вариантах восстановления сгоревшего храма
"В ближайшее время будет определено, какой из проектов восстановления храма будет взят за основу. Глава региона попросил учесть мнения жителей и экспертов при выборе проекта", - говорится в сообщении.
По словам Шумкова, главное, чтобы восстановление храма не стало какой-то "обязанностью, обузой для жителей или бизнеса, не превратилось в непонятную процедуру сбора денег". "Чимеевский храм был, есть и будет местом силы нашей области, культурным историческим центром не только для православных, но для жителей области. С инициативой строительства нового храмового комплекса к нам стали обращаться сразу после случившегося. Мы предложили объединиться и действовать всем миром, как и строились всегда храмы, вместе восстановить наше историческое наследие", - цитирует пресс-служба слова главы области.
Деревянный храм в честь явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы был построен в селе Чимеево в Курганской области в конце XIX века. На его основе в 2002 году был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.
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Религия и мировоззрениерелигия
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