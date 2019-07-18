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РИА Новости

На Украине с 24 по 25 июля проведут проверку телеканала NewsOnе

Вчера, 12:40
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne . Архивное фото
КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в период с 24 по 25 июля проведет внеплановую проверку канала NewsOne из-за инициативы проведения телемоста с РФ, просит обеспечить условия для проверки и заблаговременно подготовить документы, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ ранее на заседании назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.
"Национальный совет сообщает ООО "Новости 24 часа" (NewsOne), что… в период с 24.07.2019 по 25.07.2019 будет проведена внеплановая выездная проверка общества с ограниченной ответственностью "Новости 24 часа"… Просим обеспечить условия для проведения проверки и заблаговременно подготовить документы и их копии, необходимые для приобщения к материалам проверки", - говорится в сообщении.
Как отмечается, выездные проверки проводятся по месту нахождения лицензиата.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne
9 июля, 17:23
"Нужен предлог". Эксперт объяснил, что означают проверки в NewsOneНа Украине назначили проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Оленченко высказал свой взгляд на ситуацию.
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