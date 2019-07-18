На Украине с 24 по 25 июля проведут проверку телеканала NewsOnе

КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в период с 24 по 25 июля проведет внеплановую проверку канала NewsOne из-за инициативы проведения телемоста с РФ, просит обеспечить условия для проверки и заблаговременно подготовить документы, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ ранее на заседании назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.