Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T12:35Z
https://ria.ru/20190718/1556644628.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155281/63/1552816303_0:153:3369:2048_1036x0_80_0_0_d2bf0f8580d368bbec55f33eaf536c0c.jpg
РИА Новости

Москва считает важными достигнутые в Минске договоренности, заявил Песков

Вчера, 12:35
168
© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Москва считает важными достигнутые в Минске договоренности по Донбассу, включая прекращение огня, рассчитывает на их реализацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы действительно высоко оцениваем те результаты, которые вчера были достигнуты в Минске. Это очень важно. Мы надеемся, что эта договоренность будет подкреплена конкретными действиями по невозобновлению огня и по обеспечению всеобъемлющего прекращения огня. Это очень важно. И в данном случае главное то, что два президента (РФ и Украины) во время телефонного разговора подтвердили намерения искать пути для диалога в решении проблемных и острых вопросов", - сказал Песков.
Бойцы народного ополчения ДНР
Вчера, 08:13
Контактная группа по Донбассу согласовала перемирие
200100
Обсудить 0
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал идею Зеленского по обмену удерживаемыми лицами
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
В МИД назвали договоренности о перемирии в Донбассе позитивным сдвигом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Бойцы народного ополчения ДНР
Контактная группа по Донбассу согласовала перемирие
Лента
новостей
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne
На Украине с 24 по 25 июля проведут проверку телеканала NewsOnе
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Кремль: освобождение Вышинского могло бы стать первым шагом для диалога
В Крыму нашли живой пропавшую девочку
Президент РФ Владимир Путин
Речи о личной встрече Путина и Зеленского пока не идет, заявил Песков
Здание Пентагона
Пентагон отреагировал на решение Испании вывести фрегат из боевой группы
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили инициативу по платежному механизму для торговли с Ираном
Здание Министерства иностранных дел России
В МИД рассказали детали обсуждения ДРСМД на заседании Совета Россия — НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский повторно попросил Парубия созвать внеочередное заседание Рады
Президент РФ Владимир Путин и глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время беседы в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Путин поблагодарил Медведчука за работу по освобождению удерживаемых лиц
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
У Украины есть шанс наладить отношения с Россией, считает эксперт
Президент Украины Владимир Зеленский
Почти 60% украинцев довольны деятельностью Зеленского, показал опрос
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России
10:47В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях
10:46СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
10:46Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
10:44Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах
10:42Вахтовик на Ямале тонул дважды за день, но второй раз оказался летальным
10:38Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
10:27Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"
10:27Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
10:27Зеленский не намерен в третий раз просить созвать внеочередное заседание
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
Лента новостейМолния