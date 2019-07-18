Москва считает важными достигнутые в Минске договоренности, заявил Песков

"Мы действительно высоко оцениваем те результаты, которые вчера были достигнуты в Минске. Это очень важно. Мы надеемся, что эта договоренность будет подкреплена конкретными действиями по невозобновлению огня и по обеспечению всеобъемлющего прекращения огня. Это очень важно. И в данном случае главное то, что два президента (РФ и Украины) во время телефонного разговора подтвердили намерения искать пути для диалога в решении проблемных и острых вопросов", - сказал Песков.