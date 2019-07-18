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РИА Новости

Госдума приняла закон о совершенствовании условий деятельности в ТОР

Вчера, 12:33
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на совершенствование условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР).
Документ предусматривает возможность включения в границы ТОР акватории водных объектов, то есть прилегающих к ним морей, озер и водохранилищ. Это позволит резидентам ТОР осуществлять, в частности, рекреационную деятельность и строительство гидротехнических сооружений. Однако предложение о включении акватории водных объектов в границы ТОР должно быть согласовано с ФСБ, ФСО, Минобороны, Минприроды и Минтрансом до внесения в правительство РФ.
Законом устанавливается запрет на предоставление режима ТОР организациям, осуществляющим добычу нефти, газа и (или) газового конденсата, а также заготовку древесины и их реализацию, кредитным, страховым, клиринговым организациям, НПФ и профучастникам рынка ценных бумаг.
Помимо этого, расширяется перечень вопросов, которые могут быть предусмотрены в соглашении о создании ТОР. В нем теперь могут быть установлены условия предоставления резидентам ТОР льгот по уплате налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе сроки их предоставления, а также порядок исполнения регионом или муниципалитетом обязательств по финансовому обеспечению размещения объектов инфраструктуры ТОР.
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Одновременно сокращаются сроки, на которые могут быть продлены проверки в отношении резидентов ТОР. Так, в исключительных случаях проверки малых предприятий могут быть продлены не более чем на 30 часов, микропредприятий — не более чем на 10 часов, а в отношении иных резидентов ТОР - не более чем на 15 рабочих дней. Аналогичные нормы в части продления сроков проверок вносятся и в отношении резидентов свободного порта Владивосток.
Помимо этого, предполагается согласование с Минвостокразвития инвестпрограмм и планов развития госкорпораций, госкомпаний и компаний с госучастием в Дальневосточном федеральном округе.
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