Госдума приняла закон о штрафах за нарушение режима труда водителей

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла закон, устанавливающий возможность привлечения к административной ответственности должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение установленного режима труда и отдыха водителей.

Изменения вносятся в соответствующую статью федерального Кодекса об административных правонарушениях (11.23).

"В соответствии с пунктом 2 статьи 11.23 КоАП, за нарушение установленного режима труда и отдыха предусмотрена административная ответственность только лица, управляющего транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров. Законопроектом устанавливается возможность привлечения к административной ответственности также должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц", - говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, для водителей штраф за выход на линию без тахографов или их блокировка вырастет с 1-3 тысяч рублей до 3-5 тысяч рублей, должностные лица, выпустившие на линию транспортное средство с неисправным тахографом или без него, заплатят штраф от 7 до 10 тысяч рублей, ИП оштрафуют на сумму от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, юридических лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток (в действующем законе ответственность для юрлиц и ИП отдельно не предусмотрена).

Кроме того, повышенные дифференцированные штрафы устанавливаются и за несоблюдение режима труда и отдыха водителей (в настоящее время штраф для всех одинаков - от 1 до 3 тысяч рублей).