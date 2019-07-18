Госдума приняла закон о штрафах за нарушение режима труда водителей

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла закон, устанавливающий возможность привлечения к административной ответственности должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение установленного режима труда и отдыха водителей.
Изменения вносятся в соответствующую статью федерального Кодекса об административных правонарушениях (11.23).
"В соответствии с пунктом 2 статьи 11.23 КоАП, за нарушение установленного режима труда и отдыха предусмотрена административная ответственность только лица, управляющего транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров. Законопроектом устанавливается возможность привлечения к административной ответственности также должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц", - говорится в пояснительной записке.
Согласно законопроекту, для водителей штраф за выход на линию без тахографов или их блокировка вырастет с 1-3 тысяч рублей до 3-5 тысяч рублей, должностные лица, выпустившие на линию транспортное средство с неисправным тахографом или без него, заплатят штраф от 7 до 10 тысяч рублей, ИП оштрафуют на сумму от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, юридических лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток (в действующем законе ответственность для юрлиц и ИП отдельно не предусмотрена).
Кроме того, повышенные дифференцированные штрафы устанавливаются и за несоблюдение режима труда и отдыха водителей (в настоящее время штраф для всех одинаков - от 1 до 3 тысяч рублей).
Как заявлял спикер ГД Вячеслав Володин, в обязательном порядке "тахографами должны быть оборудованы, например, все междугородние автобусы или большегрузные фуры". Он отметил, что если по действовавшему законодательству штраф за подобные нарушения платил фактически сам водитель, то новый закон вводит "ответственность в первую очередь для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - то есть для владельцев транспортных компаний".