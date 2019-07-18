В Алма-Ате потушили крупный пожар на складе

НУР-СУЛТАН, 18 июл - РИА Новости. Крупный пожар на складе в казахстанской Алма-Ате, к тушению которого были привлечены вертолеты, ликвидирован, жертв и пострадавших нет, сообщила в четверг РИА Новости официальный представитель департамента по ЧС города Сандугаш Баймухамбетова.

Информация о возгорании на складе лакокрасочных изделий поступила в 7.45 (4.45 мск). В борьбе с огнем были задействованы 67 сотрудников и 27 единиц техники службы пожаротушения Алма-Аты, а также вертолеты, оборудованные водосливными устройствами для тушения пожара. Возгорание удалось локализовать в 12.14 (9.14 мск).