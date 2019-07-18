Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T12:30Z
https://ria.ru/20190718/1556644282.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Алма-Ате потушили крупный пожар на складе

Вчера, 12:30
519
НУР-СУЛТАН, 18 июл - РИА Новости. Крупный пожар на складе в казахстанской Алма-Ате, к тушению которого были привлечены вертолеты, ликвидирован, жертв и пострадавших нет, сообщила в четверг РИА Новости официальный представитель департамента по ЧС города Сандугаш Баймухамбетова.
Информация о возгорании на складе лакокрасочных изделий поступила в 7.45 (4.45 мск). В борьбе с огнем были задействованы 67 сотрудников и 27 единиц техники службы пожаротушения Алма-Аты, а также вертолеты, оборудованные водосливными устройствами для тушения пожара. Возгорание удалось локализовать в 12.14 (9.14 мск).
"Пожар ликвидирован в 14.49 (11.49 мск). Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сообщила Баймухамбетова.
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
10 июля, 12:43
В Казахстане в части, где произошел пожар, сохраняется тление в хранилищах
100000
Обсудить 0
Алма-АтаВ мире
Рекомендуем
В Казахстане вспыхнул пожар на территории Наурзумского заповедника
РИА
Новости
В Сербии разбился спортивный самолет
Число жертв наводнений и оползней в Непале возросло до 90 человек
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Лента
новостей
В Новой Зеландии шесть человек пострадали при взрыве газа в доме
В ДТП на встрече автолюбителей недалеко от Лондона пострадали 14 человек
Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
В порту Усть-Луга "грязная" нефть подмешивается к чистой
Премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович во время встречи в Сочи
Белоруссия призвала Россию начать следующий этап работы над общим спутником
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о боях за Идлиб
Число жертв взрыва рядом с университетом в Кабуле выросло до четырех
Здание Пентагона
Пентагон отреагировал на решение Испании вывести фрегат из боевой группы
Завалы у моста через федеральную трассу Сибирь в городе Тулун Иркутской области после паводка
В Тулуне больше 30 домов остаются подтопленными
В ДТП в Турции погибли 15 нелегальных мигрантов
Евгений Щербаков
В Одессе погиб украинский телеведущий
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России
10:47В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях
10:46СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
10:46Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
10:44Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах
10:42Вахтовик на Ямале тонул дважды за день, но второй раз оказался летальным
10:38Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
10:27Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"
10:27Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
10:27Зеленский не намерен в третий раз просить созвать внеочередное заседание
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
Лента новостейМолния