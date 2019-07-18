Комитет ГД одобрил проект об удостоверяющих центрах электронных подписей

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о повышении требований к удостоверяющим центрам (УЦ), осуществляющим функции создания и выдачи сертификатов ключей проверки электронных подписей. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 23 июля.

Действующее законодательство предусматривает добровольную аккредитацию таких центров, являющихся юрлицами, сроком на пять лет, если меньший срок не содержится в заявлении УЦ на аккредитацию, поданном в Минкомсвязь. При этом стоимость чистых активов УЦ для прохождения такой аккредитации должна составлять не менее 7 миллионов рублей, а финансовое обеспечение ответственности за возможные убытки – от 30 до 100 миллионов.

Законопроект, внесенный сенатором Людмилой Боковой и группой депутатов, вместо требования к стоимости чистых активов обязывает УЦ иметь минимальные собственные средства (капитал) в размере не менее 1 миллиарда рублей либо 500 миллионов рублей при наличии не менее чем в трех четвертях субъектов РФ одного или более филиала или представительства удостоверяющего центра. Одновременно минимальный размер его финансового обеспечения увеличивается с 30 до 100 миллионов рублей, максимальный – со 100 до 200 миллионов. А максимальный срок, на который осуществляется аккредитация, сокращается с пяти до трех лет.

При этом УЦ наделяется новыми полномочиями хранения ключа электронной подписи, ключ проверки которой содержится в квалифицированном сертификате. Для осуществления хранения ключа электронной подписи минимальный размер его финансового обеспечения, согласно документу, должен составлять 200 миллионов рублей, максимальный – 300 миллионов.

Одновременно вводится институт "доверенных третьих сторон" - организаций, уполномоченных осуществлять проверку электронных подписей в электронных документах в фиксированный момент времени, а также документально подтверждать результаты такой проверки. Требования к их минимальному капиталу при добровольной аккредитации устанавливаются те же, что и для УЦ.