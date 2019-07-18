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РИА Новости

В Калужской области выяснят обстоятельства отравления в детсаду

Вчера, 12:17
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Прокуроры начали проверку по сообщениям о массовом отравлении воспитанников детского сада в городе Жуков, по предварительным данным, отравились минимум семь детей, сообщила РИА Новости в четверг представитель прокуратуры Калужской области.
Информация об инциденте в детском саду "Белочка" в городе Жуков появилась в группе "Подслушано в Жукове" в соцсети "ВКонтакте". По данным автора сообщения, отравились "много детей", в частности, у них наблюдается рвота.
"По данному факту прокуратурой Жуковского района с привлечением специалистов Роспотребнадзора организована проверка. В настоящее время производится опрос персонала детского сада, специалистами Роспотребнадзора будут взяты на анализ образцы пищевых продуктов", - говорится в сообщении прокуратуры.
Представитель надзорного ведомства сообщила РИА Новости, что данных о точном числе отравившихся пока нет.
"По предварительным данным, семь детей обратились в медицинские учреждения, и 12 детей не пришли сегодня в детский сад", - рассказала собеседница агентства.
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Калужская областьРоссияПроисшествия
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