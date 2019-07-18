В Калужской области выяснят обстоятельства отравления в детсаду

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Прокуроры начали проверку по сообщениям о массовом отравлении воспитанников детского сада в городе Жуков, по предварительным данным, отравились минимум семь детей, сообщила РИА Новости в четверг представитель прокуратуры Калужской области.

Информация об инциденте в детском саду "Белочка" в городе Жуков появилась в группе "Подслушано в Жукове" в соцсети "ВКонтакте" . По данным автора сообщения, отравились "много детей", в частности, у них наблюдается рвота.

"По данному факту прокуратурой Жуковского района с привлечением специалистов Роспотребнадзора организована проверка. В настоящее время производится опрос персонала детского сада, специалистами Роспотребнадзора будут взяты на анализ образцы пищевых продуктов", - говорится в сообщении прокуратуры.

Представитель надзорного ведомства сообщила РИА Новости, что данных о точном числе отравившихся пока нет.