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РИА Новости
Республика Татарстан

В ОЭЗ "Алабуга" одобрили шесть новых инвестиционных проектов

Вчера, 12:06
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник распределительного центра в ОЭЗ "Алабуга" в городе Елабуга
Сотрудник распределительного центра в ОЭЗ Алабуга в городе Елабуга
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 18 июл - РИА Новости. Наблюдательный совет особой экономической зоны "Алабуга" во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым одобрил шесть новых инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 16 миллиардов рублей, предоставив тем самым компаниям статус резидентов ОЭЗ, сообщает пресс-служба главы республики.
"Участники заседания рассмотрели шесть новых инвестиционных проектов: "Алкема", "2БИО", "Аконит-Урал", "Югострой РУ", "Лилиани-Технолоджи" и "ЦБТ "Алабуга". Общая сумма инвестиций в создание новых производств превышает 16 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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В частности, 9,7 миллиарда рублей инвестиций приходится на совместный проект АО "ТАИФ" и итальянской Investire Italia S.r.l (компания Bio-On) "2БИО", в рамках которого планируется производить в "Алабуге" биоразлагаемый пластик – полигидроксиалканоат в объеме 10 тысяч тонн в год.
Проект "ЦБТ "Алабуга" предусматривает производство 15 тысяч тонн базальтового непрерывного волокна (ровинга) в год. Инициаторы проекта – компании "Промторг" и "Экопром" - планируют вложить в производство 3,3 миллиарда рублей.
Также в числе одобренных проекты по производству бункеров-перегрузчиков для зерна, конвейерных роликов и металлоконструкций, декоративных облицовочных ПВХ плёнок для мебельных фасадов, сборочного гидравлического оборудования.
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ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России – на ее долю приходится более 50% выручки всех экономических зон страны. В настоящее время в "Алабуге" зарегистрированы 56 компаний-резидентов. В их числе такие ведущие международные компании как Ford Sollers, 3M, Rockwool, Armstrong, Hayat и другие. Объем законтрактованных частных инвестиций составляет 155,7 миллиарда рублей, из них освоено порядка 106,9 миллиарда рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ составил 25,7 миллиарда рублей.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановТатарстанЭкономика
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