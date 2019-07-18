В ОЭЗ "Алабуга" одобрили шесть новых инвестиционных проектов

КАЗАНЬ, 18 июл - РИА Новости. Наблюдательный совет особой экономической зоны "Алабуга" во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым одобрил шесть новых инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 16 миллиардов рублей, предоставив тем самым компаниям статус резидентов ОЭЗ, сообщает пресс-служба главы республики.

"Участники заседания рассмотрели шесть новых инвестиционных проектов: "Алкема", "2БИО", "Аконит-Урал", "Югострой РУ", "Лилиани-Технолоджи" и "ЦБТ "Алабуга". Общая сумма инвестиций в создание новых производств превышает 16 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

В частности, 9,7 миллиарда рублей инвестиций приходится на совместный проект АО "ТАИФ" и итальянской Investire Italia S.r.l (компания Bio-On) "2БИО", в рамках которого планируется производить в "Алабуге" биоразлагаемый пластик – полигидроксиалканоат в объеме 10 тысяч тонн в год.

Проект "ЦБТ "Алабуга" предусматривает производство 15 тысяч тонн базальтового непрерывного волокна (ровинга) в год. Инициаторы проекта – компании "Промторг" и "Экопром" - планируют вложить в производство 3,3 миллиарда рублей.

Также в числе одобренных проекты по производству бункеров-перегрузчиков для зерна, конвейерных роликов и металлоконструкций, декоративных облицовочных ПВХ плёнок для мебельных фасадов, сборочного гидравлического оборудования.