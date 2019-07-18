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РИА Новости

В Туве спасатели помогли молодоженам переправиться через размытую дорогу

Вчера, 11:58
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© Фото : МЧС России по Республике ТываСпасатели переправили жениха и невесту через размытый участок дороги около села Хондергей
Спасатели переправили жениха и невесту через размытый участок дороги около села Хондергей
© Фото : МЧС России по Республике Тыва
КРАСНОЯРСК, 18 июл - РИА Новости. Спасатели в Туве помогли молодоженам сыграть свадьбу, они переправили на лодке жениха и невесту через размытый участок дороги около села Хондергей, сообщает республиканский главк МЧС.
"Спасатели МЧС России перевезли главных участников свадьбы через размытые участки подъездной дороги к селу Хондергей Дзун-Хемчикского района Тувы", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что согласно обычаям тувинского народа, жену забирают из дома, где она выросла, и перевозят на территорию мужа, где и играют свадьбу. На фотографиях и видео, размещенных на сайте управления, видно, как жених и невеста садятся в лодку и переправляются через поток воды.
Ранее сообщалось, что в селе Хондергей произошло подтопление нескольких придомовых территорий. В данный момент вода ушла из поселка, дорога находится в проезжем состоянии.
© Фото : МЧС России по Республике ТываСпасатели переправили жениха и невесту через размытый участок дороги около села Хондергей
Спасатели переправили жениха и невесту через размытый участок дороги около села Хондергей
© Фото : МЧС России по Республике Тыва
Спасатели переправили жениха и невесту через размытый участок дороги около села Хондергей
В среду в республике был введен режим чрезвычайной ситуации из-за повышения уровня воды в реках. По информации МЧС, ситуация находится под контролем, в пяти районах произошел размыв подъездных путей к мостам на муниципальных дорогах. Сейчас на местах работают ремонтные бригады.
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