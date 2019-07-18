На Ямале мост через реку Пур готов на четверть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Мост через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на сегодняшний день готов на четверть, сообщает правительство Ямала.

"Завершено более 25% работ по строительству моста через реку Пур. На данный момент установлены основания 10 опор, полностью готовы три опоры, переоборудованы линии электропередачи. Сейчас ведутся работы по сооружению оставшихся опор, изготовлению и поставке металлоконструкций для пролетного строения моста, строительству автомобильных подходов", - говорится в сообщении.

На объекте работают 320 человек. Строительство идет без выходных и с опережением графика. Плановый срок открытия моста – 2021 год, но строители не исключают, что капитальная переправа может быть открыта раньше.

Движение через реку Пур сейчас организовано по понтонному мосту. В компании "Ямбургтранссервис" сообщили, что переправа работает в штатном режиме.

"Перебоев в сообщении между населенными пунктами в этом году не было. Относительно стоимости проезда – она осталась на прежнем уровне, и о повышении тарифов речи не идет. Жители Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов продолжают пользоваться переправой бесплатно, для жителей других районов стоимость проезда легкового автомобиля составляет 120 рублей, далее цена растет в зависимости от массы транспортного средства", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника Коротчаевской ремонтно-эксплуатационной службы ООО "Ямбургтранссервис" Сергея Виткасова.

Строительство моста через реку Пур началось в декабре 2018 года. Капитальную переправу много лет ждали жители Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов. Сейчас движение через реку организовано по платной понтонной переправе. Дважды в год, в период межсезонья, оно прерывается на срок до месяца. Появление капитального моста обеспечит непрерывную связь трех районов с основной сетью региональных дорог.