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РИА Новости

В Белоруссии могут принять решение об отмене роуминга с Россией в августе

Вчера, 11:37
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЖенщина говорит по телефону на улице Москвы
Женщина говорит по телефону на улице Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. В Белоруссии могут принять решение об отмене роуминга с РФ в августе, сообщил председатель верхней палаты белорусского парламента (Совет Республики) Владимир Мясникович в рамках шестого Форума регионов Белоруссии и России, который проходит в Санкт-Петербурге.
"Мы этот вопрос рассматривали накануне визита сюда и в принципе со стороны белорусских операторов понимание есть. И 2 августа (стороны) собираются в Полоцке Витебской области для принятия окончательного решения", - сказал он.
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1 июня, 05:18
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
Ранее сообщалось, что в конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории Союзного государства и попросила записать протокольное поручение о проработке этого вопроса с операторами связи министрам связи двух государств. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу, заявив, что готов дать соответствующие поручения правительству.
Шестой Форум регионов Белоруссии и России проходит в Санкт-Петербурге. В нынешнем году темой его пленарного заседания станут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства.
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