В Белоруссии могут принять решение об отмене роуминга с Россией в августе

Женщина говорит по телефону на улице Москвы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. В Белоруссии могут принять решение об отмене роуминга с РФ в августе, сообщил председатель верхней палаты белорусского парламента (Совет Республики) Владимир Мясникович в рамках шестого Форума регионов Белоруссии и России, который проходит в Санкт-Петербурге.

"Мы этот вопрос рассматривали накануне визита сюда и в принципе со стороны белорусских операторов понимание есть. И 2 августа (стороны) собираются в Полоцке Витебской области для принятия окончательного решения", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории Союзного государства и попросила записать протокольное поручение о проработке этого вопроса с операторами связи министрам связи двух государств. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу, заявив, что готов дать соответствующие поручения правительству.