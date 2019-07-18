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РИА Новости
Ядерные технологии

Четвертый энергоблок Калининской АЭС готов к включению в энергосистему

Вчера, 11:36
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© РИА Новости / Константин ЧалабовКалининская атомная электростанция
Калининская атомная электростанция
© РИА Новости / Константин Чалабов
Калининская атомная электростанция. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Энергоблок №4 Калининской АЭС в Тверской области готов к включению в энергосистему, которое произойдет после того, как дадут разрешение, по энергоблокам №1 и №2 ведутся проверочные работы, сообщил РИА Новости представитель станции.
В ночь на четверг три энергоблока атомной станции отключились из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов, которое в свою очередь вызвало перебои ЛЭП. Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму отключились от сети.
Калининская атомная электростанция
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"На данный момент по четвертому энергоблоку: готово включение в энергосистему, но ждем разрешение. А по первому-второму: сейчас идут проверочные работы. После их проведения также будем готовы к включению в энергосистему", - сказал представитель станции.
Когда произойдет включение первого и второго энергоблоков, собеседник агентства не уточнил.
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