Четвертый энергоблок Калининской АЭС готов к включению в энергосистему

ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Энергоблок №4 Калининской АЭС в Тверской области готов к включению в энергосистему, которое произойдет после того, как дадут разрешение, по энергоблокам №1 и №2 ведутся проверочные работы, сообщил РИА Новости представитель станции.

В ночь на четверг три энергоблока атомной станции отключились из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов, которое в свою очередь вызвало перебои ЛЭП. Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму отключились от сети.

"На данный момент по четвертому энергоблоку: готово включение в энергосистему, но ждем разрешение. А по первому-второму: сейчас идут проверочные работы. После их проведения также будем готовы к включению в энергосистему", - сказал представитель станции.