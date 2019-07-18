Ресурсный центр волонтеров-спасателей откроют в Северной Осетии в 2020 году

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Первый на Северном Кавказе ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий появится в Северной Осетии в 2020 году, сообщает пресс-служба Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Реализацией проекта займется Северо-Осетинское региональное отделение организации.

На площадке центра, оснащенного необходимым оборудованием и снаряжением, сотрудники МЧС России, профессиональные спасатели и пожарные будут обучать и тренировать добровольцев-студентов, которые затем продолжат эту работу уже в формате уроков и тренингов для детей школьного возраста и всех желающих.

Кроме того, активисты смогут совершенствовать теоретические и практические навыки, например бесплатно пройти курсы первой помощи и психологической поддержки.