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РИА Новости
Война в Сирии

Почти 1,7 тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки

Вчера, 11:13
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСтоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Почти 1,7 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 690 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 359 человек (женщин – 108, детей – 183), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 331 человек (женщин – 399, детей – 679)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились 463 гражданина Сирии.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Джасим, Эль-Харра (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Было разминировано 2 гектара территории, а также обнаружено и уничтожено 33 взрывоопасных предмета.
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Война в СириибеженцыСирияИорданияЛиванВ мире
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