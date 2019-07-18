Почти 1,7 тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Почти 1,7 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 690 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 359 человек (женщин – 108, детей – 183), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 331 человек (женщин – 399, детей – 679)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились 463 гражданина Сирии.